Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію, що визнає доступ до безпечного та чистого довкілля як фундаментальне право.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За відповідну резолюцію проголосували переважна більшість країн, попри критику з боку США й Великобританії.

Текст резолюції, запропонований Коста-Рикою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був прийнятий 43 голосами “за”, Росія, Індія, Китай та Японія утрималися від голосування.

Резолюція, яка вперше обговорювалася в 1990-х роках, не має обов’язкової юридичної сили, але може формувати світові стандарти.

Юристи, які беруть участь в судових процесах з питань клімату, кажуть, що це може допомогти їм вибудувати аргументи в справах, що стосуються навколишнього середовища і прав людини.

“Це може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щорічно викликає понад дев’ять мільйонів передчасних смертей”, – сказав спеціальний доповідач ООН з прав людини та навколишньому середовищу Девід Бойд.

Додамо, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 13,7 мільйона смертей на рік, або близько 24,3% від загальносвітового показника, викликані екологічними ризиками, такими як забруднення повітря та хімічний вплив.