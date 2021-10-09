Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
За відповідну резолюцію проголосували переважна більшість країн, попри критику з боку США й Великобританії.
Текст резолюції, запропонований Коста-Рикою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був прийнятий 43 голосами “за”, Росія, Індія, Китай та Японія утрималися від голосування.
Резолюція, яка вперше обговорювалася в 1990-х роках, не має обов’язкової юридичної сили, але може формувати світові стандарти.
Юристи, які беруть участь в судових процесах з питань клімату, кажуть, що це може допомогти їм вибудувати аргументи в справах, що стосуються навколишнього середовища і прав людини.
“Це може змінити життя у світі, де глобальна екологічна криза щорічно викликає понад дев’ять мільйонів передчасних смертей”, – сказав спеціальний доповідач ООН з прав людини та навколишньому середовищу Девід Бойд.
Додамо, що за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 13,7 мільйона смертей на рік, або близько 24,3% від загальносвітового показника, викликані екологічними ризиками, такими як забруднення повітря та хімічний вплив.
- У середу, 12 травня, Європейська Комісія схвалила План дій ЄС: “Назустріч нульовому забрудненню повітря, води та ґрунтів”.