Джерело: SkyNews
Російські сили та пов’язані з ними угруповання підтвердили вбивство 136 дітей в Україні минулого року, мовиться у звіті Ради Безпеки ООН.
В ООН також підтвердили, що росіяни покалічили 518 дітей і здійснили 480 нападів на школи та лікарні.
Згідно зі звітом, ще 91 дитину використовували як живий щит.
У доповіді секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що він був “особливо шокований” великою кількістю вбитих і покалічених дітей, а також нападами російських збройних сил на школи та лікарні.
Щорічна доповідь Гутерреша Раді Безпеки з 15 членів щодо дітей і збройних конфліктів охоплює вбивства, каліцтва, сексуальне насильство, викрадення або вербування дітей, відмову в доступі до допомоги та напади на школи та лікарні.
Доповідь склала Вірджинія Гамба, спеціальна представниця Гутерреша з питань дітей і збройних конфліктів.
Минулого місяця Гамба відвідала Україну та Росію, де зустрілася з уповноваженим Росії з прав дитини Марією Львовою-Бєловою, яку Міжнародний кримінальний суд хоче заарештувати за звинуваченнями у воєнних злочинах.
17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.
В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.
Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.
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