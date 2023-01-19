ООН планує виділити близько 4 мільйонів доларів на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів для розмінування територій України, зокрема Миколаївщини.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В межах роботи Координаційного штабу з питань деокупованих територій відбулась робоча зустріч представника Мінреінтеграції з головним радником з технічних питань Програми розвитку ООН (ПРООН).

Під час зустрічі представник ООН повідомив про наміри цієї міжнародної організації виділити близько 4 млн доларів США на закупівлю механізованих засобів розмінування та підготовку операторів таких засобів. Надалі засоби розмінування використовуватимуться для очищення забруднених вибухонебезпечними предметами (ВНП) територій Миколаївщини.

У відомстві зазначили, що на сьогодні цей регіон є одним з найбільш забруднених ВНП серед нещодавно деокупованих територій України. За підрахунками експертів, загальна площа області, ймовірно забруднена мінами та нерозірваними боєприпасами, складає майже 2614 тис. кв. км.

З метою реалізації проєкту група ПРООН з протимінної діяльності найближчим часом планує відвідати Миколаївську область з робочим візитом.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року Велика Британія передала Україні понад 1000 металошукачів VALLON та 100 комплектів для знешкодження вибухових пристроїв, щоб допомогти очистити мінні поля та зробити безпечними звільнені території, будинки цивільного населення та інфраструктуру.

За даними Міноборони Великої Британії, VALLON може допомогти військам долати мінні поля і розчищати безпечні маршрути на дорогах і стежках. Ці металошукачі допоможуть забезпечити очищення цивільної інфраструктури і будинків від вибухонебезпечних предметів, що дозволить людям безпечно повернутися до своїх домівок.

Комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів призначені для знешкодження нерозірваних російських бомб, боєприпасів і саморобних вибухових пристроїв.

Це обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів є одним з найновіших серед широкого спектра обладнання, яке Велика Британія передала Україні для підтримки її боротьби проти незаконного широкомасштабного вторгнення РФ.

Раніше голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук заявив, що масштаби замінувань, здійснених по Україні російськими військами, важко уявити. Оскільки заміновані території мають площу сучасної Австрії, він сказав, що знадобляться місяці, перш ніж можна буде говорити про відновлення електропостачання та іншої інфраструктури для повернення “повноцінного життя” на нещодавно відвойованих територіях.

Уряд України підрахував, що майже 150 тисяч квадратних кілометрів її території можуть бути всіяні наземними мінами, саморобними вибуховими пристроями та боєприпасами, що не розірвалися.