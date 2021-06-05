Організація об’єднаних націй (ООН) вимагає від Канади та Ватикану розслідування смерті 215 дітей, рештки яких знайшли на території колишньої школи-інтернату.

Про це йдеться у заяві ООН.

Зазначається, що до розслідування повинні долучитися Канада та Ватикан, адже рештки дітей знайшли на території колишньої школи-інтернату, що працювала під егідою католицької церкви.

“Немислимо, щоб Канада і Святий Престол залишили такий жахливий злочин нерозкритим та без виправлення помилок”, – наголосили в міжнародній організації.

ООН також закликала провести судово-медичну експертизу знайдених решток та почати процедуру ідентифікації та реєстрації померлих. В організації додали, що судова влада має проводити кримінальні розслідування щодо усіх підозрілих випадків смерті та заяв про катування та сексуальне насильство над дітьми, які перебували у школах-інтернатах.

Додамо, що прем’єр-міністр країни Джастін Трюдо у коментарі міжнародному агентству Reuters заявив, що розчарований позицією католицької церкви щодо цієї ситуації. Він очікує, що Ватикан візьме відповідальність на себе.

“Як католик і я глибоко розчарований тією позицією, яку католицька церква має зараз і багато років тому”, – заявив Трюдо.

При цьому канадська конференція католицьких єпископів наразі не прокоментувала справу.