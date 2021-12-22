Про це повідомляє міжнародна інформаційна агенція Reuters.

Запропоновані кошти буде виплачено наступного року та спрямовано для співробітників міністерства внутрішніх справ Афганістану, які охороняють гуманітарну місію ООН.

Заступник прессекретаря ООН Фархан Хак повідомив, що в організації справді є наміри заплатити “Талібану” за гарантії безпеки.

При цьому він зазначив, що ООН має працювати в країні для того, щоб запобігти гуманітарній кризі, і її обов’язок — забезпечувати безпеку всіх працівників, які перебувають у небезпечних зонах.

Водночас кілька експертів розкритикували фінансування “Талібану”, адже в його уряді є міністри, які розшукуються ФБР за військові злочини, та інші правоохоронні структури.

Йдеться про міністра внутрішніх справ, на ім’я Сіражуддін Хаккан, якого звинувачують у тероризмі та зв’язках з Аль-Каїдою.