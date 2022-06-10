Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.
Як відомо, у так званій “Донецькій народній республіці” засудили до страти трьох іноземців — двох громадян Великої Британії та марокканця.
ООН, коментуючи цю подію, висловила стурбованість та повідомила, що іноземці, за інформацією українського командування, воювали в лавах ЗСУ, а, отже, їх не можна вважати найманцями.
Представниця ООН Равіна Шамдасані повідомила, що так звана “судова влада” невизнаної “ДНР” не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду. Зокрема, йдеться про публічні слухання, незалежність і неупередженість суду, а також право вільно давати свідчення.
Вона додала, що “судові процеси” проти військовополонених у так званій “ДНР” є злочином, та що, особливо в разі застосування смертної кари, гарантії справедливого суду є ще більш важливими.
- Раніше повідомлялося про засудження до страти в “ДНР” трьох іноземних громадян — двох британців та марокканця, які воювали на боці України.
- Ця подія викликала певний резонанс, зокрема, обговорення в низці західних ЗМІ.
- Також в інтерв’ю #Буквам побратим засудженого до страти британця Ейдена Асліна розповів про його військовий шлях та мотиви.