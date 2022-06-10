Організація Об’єднаних Націй прокоментувала смертні вироки іноземцям, які було винесено в так званій "ДНР". Організація вважає вироки незаконними та висловлює стурбованість їх винесенням.

Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN.

Як відомо, у так званій “Донецькій народній республіці” засудили до страти трьох іноземців — двох громадян Великої Британії та марокканця.

ООН, коментуючи цю подію, висловила стурбованість та повідомила, що іноземці, за інформацією українського командування, воювали в лавах ЗСУ, а, отже, їх не можна вважати найманцями.

Представниця ООН Равіна Шамдасані повідомила, що так звана “судова влада” невизнаної “ДНР” не дотримується основних гарантій справедливого судового розгляду. Зокрема, йдеться про публічні слухання, незалежність і неупередженість суду, а також право вільно давати свідчення.

Вона додала, що “судові процеси” проти військовополонених у так званій “ДНР” є злочином, та що, особливо в разі застосування смертної кари, гарантії справедливого суду є ще більш важливими.