Джерело: Financial Times
За попередньою оцінкою Міністерства охорони навколишнього середовища України, збитки, пов’язані з екологічною шкодою, складуть 49,5 мільярдів євро. Своєю чергою, Світовий банк заявив, що лише вартість прибирання сміття, пов’язаного з повномасштабним вторгненням Росії, вартуватиме близько 5 мільярдів доларів.
Як повідомили у виданні, нині Брюссель обговорює чотирирічний план фінансування для України, проте буде складно отримати згоду від усіх 27 держав-членів, враховуючи, що власний бюджет блоку знаходиться під тиском.
Минулого року Україна першою з країн поза ЄС приєдналася до брюссельської програми LIFE, яка передбачає фінансування екологічних проєктів.
За даними українського уряду, викиди парникових газів у результаті першого року повномасштабної війни становлять 33 мільйони тонн CO2, що можна порівняти з річним видобутком Литви.
Натомість цього тижня науковці під керівництвом голландського експерта Леннарда де Клерка оприлюднили інформацію під час кліматичного саміту в Бонні, де припускається, що загальна цифра може бути більш ніж у три рази більшою.
Зазначається, що після підриву Каховської ГЕС була скликана зустріч між ЮНЕП та Європейською комісією. Сторони обговорили наслідки руйнування дамби. Мільйон українців залишилися без питної води, а тисячі були змушені евакуюватися з постраждалих від повені будинків.
“Зважаючи на гроші, виділені на реконструкцію, надзвичайно важливо, щоб ми з самого початку врахували необхідність захистити здоров’я людей і навколишнього середовища”, – сказав представник ЮНЕП.
Окрім того, як підрахували у березні Світовий банк та його партнери, Україна потребує 411 мільярдів доларів на відновлення. Транспорт, житлове будівництво та енергетика склали більшу частину цього пакету.
Виконавчий директор Управління ООН з проектних послуг Хорхе Морейра да Сілва, який цього місяця здійснив робочий візит до Миколаєва, сказав, що збитки “трагічні” і що “екологічні витрати повинні бути повністю враховані”.
“Переконатись, що відновлення України йде у тісному зв’язку із зусиллями з біорізноманіття та клімату, це не тільки корисно для України, це також допомагає ширшим зусиллям у сфері зеленого переходу в Європі”, — прокоментував він.
- В Організації Об’єднаних Націй закликали Росію дозволити постачання гуманітарної допомоги в райони, які постраждали від руйнування дамби Каховської ГЕС.
- В Організації об’єднаних націй (ООН) заявили, що РФ відмовила їм у наданні доступу до окупованих районів Херсонщини, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.