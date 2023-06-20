Представники ООН тиснуть на Європейський Союз та національні уряди, щоб вони взяли на себе фінансування зусиль з прибирання сміття та відновлення екосистем, зруйнованих під час повномасштабної війни Росії на території України.

Джерело: Financial Times

За попередньою оцінкою Міністерства охорони навколишнього середовища України, збитки, пов’язані з екологічною шкодою, складуть 49,5 мільярдів євро. Своєю чергою, Світовий банк заявив, що лише вартість прибирання сміття, пов’язаного з повномасштабним вторгненням Росії, вартуватиме близько 5 мільярдів доларів.

Як повідомили у виданні, нині Брюссель обговорює чотирирічний план фінансування для України, проте буде складно отримати згоду від усіх 27 держав-членів, враховуючи, що власний бюджет блоку знаходиться під тиском.

Минулого року Україна першою з країн поза ЄС приєдналася до брюссельської програми LIFE, яка передбачає фінансування екологічних проєктів.

За даними українського уряду, викиди парникових газів у результаті першого року повномасштабної війни становлять 33 мільйони тонн CO2, що можна порівняти з річним видобутком Литви.

Натомість цього тижня науковці під керівництвом голландського експерта Леннарда де Клерка оприлюднили інформацію під час кліматичного саміту в Бонні, де припускається, що загальна цифра може бути більш ніж у три рази більшою.

Зазначається, що після підриву Каховської ГЕС була скликана зустріч між ЮНЕП та Європейською комісією. Сторони обговорили наслідки руйнування дамби. Мільйон українців залишилися без питної води, а тисячі були змушені евакуюватися з постраждалих від повені будинків.

“Зважаючи на гроші, виділені на реконструкцію, надзвичайно важливо, щоб ми з самого початку врахували необхідність захистити здоров’я людей і навколишнього середовища”, – сказав представник ЮНЕП.

Окрім того, як підрахували у березні Світовий банк та його партнери, Україна потребує 411 мільярдів доларів на відновлення. Транспорт, житлове будівництво та енергетика склали більшу частину цього пакету.

Виконавчий директор Управління ООН з проектних послуг Хорхе Морейра да Сілва, який цього місяця здійснив робочий візит до Миколаєва, сказав, що збитки “трагічні” і що “екологічні витрати повинні бути повністю враховані”.

“Переконатись, що відновлення України йде у тісному зв’язку із зусиллями з біорізноманіття та клімату, це не тільки корисно для України, це також допомагає ширшим зусиллям у сфері зеленого переходу в Європі”, — прокоментував він.