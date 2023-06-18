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ООН закликає Росію надати доступ до районів, які постраждали від підриву дамби Каховської ГЕС

В Організації Об'єднаних Націй закликали Росію дозволити постачання гуманітарної допомоги в райони, які постраждали від руйнування дамби Каховської ГЕС.

Понеділок, 19 червня 2023, 00:27
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Джерело: SkyNews

Враховуючи дані з тимчасово окупованих територій Херсонщини, щонайменше 35 осіб загинули внаслідок підриву дамби 6 червня, 31 особа вважається зниклою безвісти, тисячі осіб були евакуйовані, сотні будинків затоплені.

За даними ООН, Москва “наразі відхиляла запит на доступ до територій, які перебувають під її тимчасовим військовим контролем”.

“ООН продовжуватиме працювати над пошуком необхідного доступу”, — мовиться в заяві. “Ми закликаємо російську владу діяти відповідно до своїх зобов’язань за міжнародним гуманітарним правом. Не можна відмовляти в допомозі людям, які її потребують”.

Зауважимо, дамбу Каховської ГЕС спроєктували так, щоб протистояти майже будь-якому зовнішньому нападу, який тільки можна уявити. Докази свідчать про те, що Росія підірвала його зсередини.

Нагадаємо, 8 червня шведська екоактивістка Грета Тунберг відреагувала на підрив дамби Каховської ГЕС. Вона вимагає притягнути Росію до відповідальності за екоцид в Україні.

Ранішенеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич засудила підрив росіянами Каховської гідроелектростанції на Херсонщині.

Також президент Литви Гітанас Науседа, глави МЗС Латвії (обраний президент) Едгарс Рінкевичс та Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Своєю чергою, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські загарбники підірвали Каховську ГЕС через “страх перед потенційним контрнаступом ЗСУ”.

7 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію для розслідування руйнування дамби Каховської ГЕС.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив росіянами дамби Каховської гідроелектростанції прирівнюється до застосування зброї масового знищення.

Теги: дамба, гуманітарна місія, заклик, Каховська ГЕС, надати доступ, ООН, постраждалі території, ТОТ

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