ООН закликала Україну та Росію продовжити угоду про експорт зерна

Про це йдеться у заяві речника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка.

У повідомленні зазначається, що Антоніу Гутерреш висловлює свою непохитну відданість і рішучу підтримку поновленню та повній реалізації Чорноморської зернової ініціативи, а також повній реалізації угоди, підписаної з Російською Федерацією.

Обидві угоди мають на меті забезпечити надходження зерна та добрив з України та Російської Федерації на світові ринки зі швидкістю та ціною, необхідною для запобігання глобальній продовольчій кризі та забезпечення продовольчої безпеки. Саме тому Організація Об’єднаних Націй продовжує свою активну та постійну співпрацю з усіма сторонами для досягнення цієї мети.

“Ми наголошуємо на нагальній необхідності робити це задля сприяння продовольчій безпеці в усьому світі та пом’якшення страждань, яких глобальна криза вартості життя завдає мільярдам людей”, – йдеться в заяві речника генерального секретаря ООН.

Крім того,­­ наголошується, що, якщо харчові продукти та добрива не потраплять на світові ринки зараз, то фермери не матимуть добрив у потрібний час і за ціною, яку вони зможуть собі дозволити, коли розпочнеться сезон посіву, що поставить під загрозу врожай у всіх регіонах світу у 2023 та 2024 роках та матиме серйозні наслідки для виробництва продуктів харчування та цін на них в усьому світі.

Також Стефан Дюжаррік нагадав, що експорт зернових та інших харчових продуктів в межах Чорноморської зернової ініціативи перевищив 9 мільйонів тонн. За її реалізацією, відповідно до багатосторонньої угоди, стежить Спільний координаційний центр, до складу якого входять представники України, Туреччини та ООН, а також Російської Федерації, зазначив він.

Відтак речник генсека ООН зауважив, що відновлення експорту суттєво сприяло зниженню цін на пшеницю та інші товари. За оцінками ООН, зниження цін на основні продукти харчування опосередковано запобігло зубожінню близько 100 млн осіб у світі.

Термін дії угоди про розблокування українських портів Росією для експорту зерна та добрив з України, підписаної 22 липня, становить 120 днів і може бути автоматично продовжений 19 листопада, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме.

“Ми закликаємо всі сторони докласти всіх зусиль, щоб відновити Чорноморську зернову ініціативу та реалізувати обидві угоди в повному обсязі, включаючи прискорене усунення будь-яких перешкод, що залишилися, для російського експорту зерна та добрив”, – підкреслив Стефан Дюжаррік.

А також додав, що ООН цілковито віддана продовженню співпраці з усіма сторонами для досягнення цієї мети.

Варто зазначити, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що неможливо передбачити, чи продовжать “зернову угоду” за посередництва ООН та Туреччини, термін дії якої завершується у листопаді. Сольський сказав, що важко обговорювати шанси на продовження угоди, яка дозволяє Україні вести морську торгівлю, термін дії якої закінчується в листопаді, попри її війну з Росією: “Ці шанси завжди можна обговорити з розумними, стабільними людьми. У цій ситуації це не так”, — сказав Сольський.

Попри підписану у липні угоду, останніми тижнями Путін критикував її та стверджував, що переважна більшість експортованого зерна йде у багаті країни Європи, а не в бідні країни, які цього найбільше потребують. Подібні зауваження викликали сумніви, що угоду продовжать.

Нагадаємо, що 22 липня 2022 року у Стамбулі за пропозицією Організації Об’єднаних Націй (ООН) та Турецької Республіки підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з українських портів. Йдеться про розблокування трьох портів: “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”.