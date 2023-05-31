Джерело: Reuters.

За допомогою цієї пропозиції ООН намагається врятувати “Чорноморську зернову угоду”, що дозволяє безпечно експортувати зерно.

На початку підготовчої роботи ООН хоче провести паралельні переговори щодо розширення “Чорноморської угоди”, яка була узгоджена в липні минулого року, щоб включити більше українських портів та інших вантажів.

Цього місяця Росія погодилася продовжити угоду ще на два місяці, але заявила, що ініціатива припиниться, якщо не буде виконано вимогу щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.

За даними джерел Reuters, Україна і Туреччина погодилися на нову пропозицію, спрямовану на покращення роботи в Чорноморському коридорі експорту зерна, але Росія поки не відповіла.

ООН передала “офіційне звернення до лідерів України, Туреччини та Росії з пропозицією щодо конкретного взаємовигідного алгоритму радикального покращення” роботи зернового коридору,

“Україна та Туреччина підтвердили готовність працювати за запропонованим алгоритмом. Водночас Росія станом на 30 травня не дала згоди, попри наявність сприятливих позицій в алгоритмі”, – розповіло джерело Reuters.

Українські посадовці заявили, що з середини квітня Росія “необґрунтовано обмежила” роботу “Чорноморської зернової угоди”.

Росія заперечує це і закликає всі сторони розблокувати транзит аміаку через український порт Південний, що поблизу чорноморського порту Одеси, який було зупинено після повномасштабного вторгнення Росії.

В уряді України заявили, що працівникам знадобиться близько 30 днів, щоб підготувати трубопровід до повторного перекачування аміаку.

Зокрема, Україна вимагає гарантій повноцінної роботи “зернового коридору” для відновлення транзиту аміаку з РФ. Україна допускає можливість відновлення транзиту російського аміаку через свою територію в обмін на чіткі гарантії від Організації Об’єднаних Націй та Росії, що “Чорноморська зернова ініціатива” працюватиме стабільно.

“Ми зараз не зовсім розуміємо, чи вирішує аміакопровід щось сам по собі чи ні? Якщо він сам по собі нічого не вирішує, то немає ніякого діалогу. Якщо це – головне питання, тоді ООН має чітко окреслити, що у разі відновлення аміакопроводом своєї роботи Україна матиме можливість нормально експортувати зерно. Далі найвище керівництво України буде вирішувати, відповідає це нашим інтересам, чи ні”, – пояснив заступник міністра з розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.