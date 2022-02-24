Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив з промовою, у якій заявив, що дії Росії суперечать Статуту Організації Об’єднаних Націй і наголосив на негайній допомозі Україні.

Про це інформує американське видання “Голос Америки”.

Антоніу Гутерреш також наголосив, що Європа десятиліттями не бачила військових дій такого масштабу. Він стверджує, що застосування сили проти іншої країни – неприпустимо.

“Застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися. Це стосується нинішнього військового наступу. Це неправильно. Це неприпустимо. Але це не є незворотнім”, – заявив він.

Гутерреш закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити війну в Україні.

Генсек ООН наголосив, що найвищу ціну за цю війну заплатять невинні люди та додав, що завданням його організації є захист цивільного населення.

“Сьогодні я оголошую, що ми негайно виділимо $ 20 млн з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації на нагальні потреби”, – заявив він і додав, що буде з партнерами реалізовувати проєкти, направлені на допомогу українцям.