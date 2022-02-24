Про це інформує американське видання “Голос Америки”.
Антоніу Гутерреш також наголосив, що Європа десятиліттями не бачила військових дій такого масштабу. Він стверджує, що застосування сили проти іншої країни – неприпустимо.
“Застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися. Це стосується нинішнього військового наступу. Це неправильно. Це неприпустимо. Але це не є незворотнім”, – заявив він.
Гутерреш закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити війну в Україні.
Генсек ООН наголосив, що найвищу ціну за цю війну заплатять невинні люди та додав, що завданням його організації є захист цивільного населення.
“Сьогодні я оголошую, що ми негайно виділимо $ 20 млн з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації на нагальні потреби”, – заявив він і додав, що буде з партнерами реалізовувати проєкти, направлені на допомогу українцям.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за попередніми даними, внаслідок боїв із РФ у перший день війни загинули 137 українських громадян – військових і цивільних. Ще 316 отримали поранення.
- Нагадаємо, у Сумській області підрозділ територіальної оборони зупинив наступ російських військ.
- Також стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію на тлі вторгнення РФ. Вона проводитиметься протягом 90 діб.
- Наразі обмежено виїзд з України окремій категорії громадян – чоловікам, віком від 18 до 60 років.
- Захисники України відбили у російських десантників позиції у міжнародному аеропорту ДП “Антонов” у Гостомелі, що під Києвом.