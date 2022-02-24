Про це інформує американське видання “Голос Америки”.

Антоніу Гутерреш також наголосив, що Європа десятиліттями не бачила військових дій такого масштабу. Він стверджує, що застосування сили проти іншої країни – неприпустимо.

“Застосування сили однією країною проти іншої є відмовою від принципів, які кожна країна зобов’язалася дотримуватися. Це стосується нинішнього військового наступу. Це неправильно. Це неприпустимо. Але це не є незворотнім”, – заявив він.

Гутерреш закликав президента РФ Володимира Путіна зупинити війну в Україні.

Генсек ООН наголосив, що найвищу ціну за цю війну заплатять невинні люди та додав, що завданням його організації є захист цивільного населення.

“Сьогодні я оголошую, що ми негайно виділимо $ 20 млн з Центрального фонду реагування на надзвичайні ситуації на нагальні потреби”, – заявив він і додав, що буде з партнерами реалізовувати проєкти, направлені на допомогу українцям.