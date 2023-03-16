ООН звинувачує Росію в масштабних воєнних злочинах в Україні – звіт

За даними комісії ООН, під час війни в Україні Росія скоїла низку воєнних злочинів. Згідно зі звітом Незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, оприлюдненим 16 березня, країна "здійснила широкий спектр порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права" в Україні.

Про це інформує CNN.

У доповіді стверджується, що воєнні злочини, здійснені росіянами, включали “напади на цивільних осіб та енергетичну інфраструктуру, навмисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інше сексуальне насильство, а також незаконні переміщення та депортацію дітей”.

Цього тижня Міжнародний кримінальний суд заявив, що планує відкрити дві справи про воєнні злочини, пов’язані з російським вторгненням в Україну, і видати ордери на арешт “декількох осіб”.

Західні уряди вважають, що МКС відіграє певну роль і повинен продовжувати роботу. Видача будь-якого ордера на арешт, навіть якщо він не виконується, символічно важливий, тому що він може зробити “когось ізгоєм”, оскільки ці звинувачення не зникають, наголошують правознавці.

У лютому уряд США заявив, що встановив, що Росія скоїла злочини проти людства.

Ще в березні 2022 року уряд США заявив, що військовослужбовці російських збройних сил скоїли воєнні злочини в Україні.

19 січня цього року Європейський парламент схвалив резолюцію про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

У Європарламенті заявили, що звірства, вчинені російськими військами в Бучі, Ірпені та багатьох інших українських містах, розкривають жорстокість війни та акцентують важливість скоординованих міжнародних дій для притягнення до відповідальності винних у скоєних злочинах осіб згідно з міжнародним правом.

Депутати Європарламенту закликають ЄС до співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, аби домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для судового переслідування політичного та військового керівництва Росії та її союзників.

На думку депутатів, створення спецтрибуналу дозволить усунути прогалини у чинному міжнародному кримінальному законодавстві.

Євродепутати зазначили, що точні умови та склад спеціального трибуналу ще належить визначити, проте вони наголосили, що спецтрибунал повинен мати юрисдикцію для розслідування та покарання не лише Путіна й найвищого політичного та військового керівництва РФ, але й Олександра Лукашенка.

Депутати Європарламенту зауважили, що підготовча робота ЄС щодо створення спеціального трибуналу має розпочатися негайно та зосередитись на створенні механізмів для суду у співпраці з Україною.

25 лютого стало відомо, Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до основної групи країн зі створення спеціального трибуналу за злочини агресії РФ проти України.

12 березня у звіті Human Rights Watch наголосили, що російський широкомасштабний напад спричинив такі травматичні та руйнівні наслідки для дітей у школах-інтернатах, як примусові депортації до РФ і розлучення з їхніми родинами. До лютого 2022 року в інтернатних закладах України перебувало понад 105 тисяч дітей, близько 32 тисячі з них знаходяться у регіонах, які перебувають під частковою або повною російською окупацією.

Раніше міжнародні слідчі заявили, що Кремль заздалегідь спланував та фінансував херсонські катівні.

До коаліції зі створення спеціального трибуналу над РФ за злочини збройної агресії проти України приєдналося ще дві країни, відтак загалом вже долучилося 32 держави.