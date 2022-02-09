В Офісі Президента України готують знесення конкурсу на директора НАБУ, оскільки не зможуть вплинути на його результати. Визначальний голос в конкурсі мають міжнародні експерти.

Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін у своєму блозі на сайті видання “Українська правда”.

Якщо коротко, то Зеленський хоче прострочити рішення Кабінету Міністрів України про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК”, — наголошує Шабунін.

Таке рішення уряд може прийняти на засіданні у понеділок, тому що в порядку денному сьогоднішнього засідання такого питання немає. Віталій Шабунін наголосив, що владі відомо про строки ухвалення, адже вони нормовані законом.

Тобто якщо рішення КМУ не буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ”, — зазначив голова правління Центру протидії корупції.

Наступні кроки передбачають прострочення КМУ (Кабінетом Міністрів України) вказаного в законі терміну формування комісії. Пізніше через ОАСК (Окружний адміністративний суд міста Києва) мають знести конкурс або заблокувати забезпеченням позову. За словами Шабуніна, до 15 лютого уряд має сформувати комісію.

Серед експертів: Повілас Малакаускас, який має понад 20-річний досвід роботи на вищих посадах в сфері безпеки, антикорупції в Литві, Карен Грінавей, яка понад 22 роки була агентом та керівником слідчих груп ФБР. Також Драго Кос – голова робочої групи з хабарництва в міжнародних бізнес-переказах в ключовій аналітичній організації країн G20.