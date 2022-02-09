Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін у своєму блозі на сайті видання “Українська правда”.
Якщо коротко, то Зеленський хоче прострочити рішення Кабінету Міністрів України про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК”, — наголошує Шабунін.
Таке рішення уряд може прийняти на засіданні у понеділок, тому що в порядку денному сьогоднішнього засідання такого питання немає. Віталій Шабунін наголосив, що владі відомо про строки ухвалення, адже вони нормовані законом.
Тобто якщо рішення КМУ не буде найпізніше в понеділок, значить Банкова дала вказівку порушити закон, щоб підірвати конкурс на директора НАБУ”, — зазначив голова правління Центру протидії корупції.
Наступні кроки передбачають прострочення КМУ (Кабінетом Міністрів України) вказаного в законі терміну формування комісії. Пізніше через ОАСК (Окружний адміністративний суд міста Києва) мають знести конкурс або заблокувати забезпеченням позову. За словами Шабуніна, до 15 лютого уряд має сформувати комісію.
Серед експертів: Повілас Малакаускас, який має понад 20-річний досвід роботи на вищих посадах в сфері безпеки, антикорупції в Литві, Карен Грінавей, яка понад 22 роки була агентом та керівником слідчих груп ФБР. Також Драго Кос – голова робочої групи з хабарництва в міжнародних бізнес-переказах в ключовій аналітичній організації країн G20.
Кандидат в президенти України Зеленський: “Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам”. Для порівняння, Порошенко законно провів конкурс на директора НАБУ, за підсумками якого було призначено Артема Ситника”, — додав Шабунін.
- Також Голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін нагадав, як у вересні 2021 року президент України Володимир Зеленський пообіцяв Міжнародному валютному фонду (МВФ) негайно та чесно обрати голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
- Варто зазначити, що конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.
- Відомо, що голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що заступник керівника Офісу президента Олег Татаров готує фальшування конкурсу на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Раніше Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник заявив, що у відомстві наразі розслідують понад десяток справ щодо “грошей у конвертах” для депутатів Верховної Ради.