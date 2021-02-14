Опади припиняться, але посиляться морози: якою буде погода 14 лютого

У неділю, 14 лютого, в Україні очікується припинення опадів, послаблення вітру та посилення морозу.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

У Західних областях – невеликий сніг. Також опади очікуються в вночі у північних та вдень у центральних областях України. На решті території – без істотних опадів.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, вночі, крім західних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі – -11-16°, вдень 5-10°. На північному сході вночі 13-18°, вдень – -10-15°. На Півдні та Заході вночі – -7-12°, вдень – -2-7°, на Закарпатті – від 4° морозу до 1° тепла, в Карпатах вночі – -11-16°, вдень – -7-12°.

У Києві – без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень мінус 6-8°.