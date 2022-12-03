Опади очікуються лише в одній області: прогноз погоди на 3 грудня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть на Прикарпатті. У решті областей – хмарно з проясненням.
У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-східний 5-10 м/с, у Приазов’ї місцями пориви 15-18 м/с.
У більшості областей денна температура повітря коливатиметься від + до -5 градусів, лише на півдні та на Закарпатті вдень від + до +5 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до -2 градусів.
- Цьогорічне літо у Києві встановило 14 температурних рекордів, більшість з них – десять – у червні.