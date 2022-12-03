російсько-українська війна
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02 грудня

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17:54 У Twitter зросла кількість «мови ворожнечі» після того, як його придбав Ілон Маск
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16:45 Ведучого телеканалу «Дождь» звільнили за висловлювання про допомогу військовим РФ
16:00 У Латвії оштрафували телеканал «Дождь» на 10 тисяч євро за демонстрацію карти, де Крим – у складі РФ
15:20 Єврокомісія пропонує ввести кримінальну відповідальність за порушення санкцій ЄС
14:27 Росіяни на Миколаївщині зруйнували 12 агропідприємств та 13 500 об’єктів бізнесу
14:26 На Харківщині виявили схованку з документами псевдополіцейських, які окупанти не встигли знищити під час відступу
13:32 В ОК «Південь» попередили українців про високу ймовірність нового масованого ракетного удару Росії
13:23 Гендиректор МАГАТЕ сподівається вирішити ситуацію навколо ЗАЕС до кінця року – Reuters
13:14 Через підбурювання до насильства: Ілон Маск заблокував акаунт Каньє Веста у Twitter
12:50 У Херсонській області на міні підірвався автомобіль, чоловік загинув на місці
12:38 Минулої доби росіяни 42 рази обстріляли Херсонщину: є загиблі та поранені
12:20 Керівники систем розподілу нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії
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11:29 Обстріли Харківщини: окупанти поцілили ракетою С-300 у житловий будинок
11:14 Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду

Опади очікуються лише в одній області: прогноз погоди на 3 грудня

За прогнозами синоптиків у суботу, 3 грудня, майже по всій території України збережеться суха погода. Опади очікуються лише в одному регіону.

Субота, 3 грудня 2022, 07:17
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні опади у вигляді мокрого снігу та дощу пройдуть на Прикарпатті. У решті областей – хмарно з проясненням.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний 5-10 м/с, у Приазов’ї місцями пориви 15-18 м/с.

У більшості областей денна температура повітря коливатиметься від + до -5 градусів, лише на півдні та на Закарпатті вдень від + до +5 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до -2 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

Теги: дощ, 3 грудня, дощ, мокрий сніг, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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