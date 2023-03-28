Опади, пориви вітру, ожеледиця: прогноз погоди на 28 березня

За даними синоптиків у вівторок, 28 березня, в Україні очікується суттєве погіршення погодних умов.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні у більшості західних, північних, Черкаській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі (у північних, західних та Вінницькій областях з переходом у мокрий сніг, на дорогах ожеледиця). Лише у східних областях переважно без опадів.

Вітер південно-східний, вдень на Правобережжі з переходом на північно-західний, 8-13 м/с, пориви 17-22 м/с, в західних областях місцями 25 м/с.

Температура повітря вдень у західних регіонах, а також у більшості північних, на Вінниччині та Черкащині становитиме від 0 до +5 градусів. На сході вдень від +10 до +15 градусів. У решті областей – +7…+12 градусів. У Карпатах вдень близько 0 градусів.

У Києві сьогодні вдень значний мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 8-13 м/с, вдень пориви 17-22 м/с. Вдень у столиці від +2 до +4 градусів.