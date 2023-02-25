російсько-українська війна
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24 лютого

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Опади та пориви вітру: прогноз погоди на 25 лютого

За даними синоптиків у суботу, 25 лютого, частину України накриють опади. По всій країні - пориви вітру, місцями до 30 м/с.

Субота, 25 лютого 2023, 07:18
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень на заході, півночі та на Вінниччині – помірний дощ. На Закарпатті очікуються значні опади, а у Карпатах – значний сніг. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці на Лівобережжі місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом на західний,7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/c. На високогір’ї Карпат пориви 25-30 м/с, хуртовина. По всій країні оголошено I рівень небезпеки (жовтий).

Вдень у низці областей від +6 до +11 градусів. Найтепліше у центральних та південних регіонах – від +12 до +17 градусів. Водночас у Карпатах та на сході від +2 до +7 градусів.

У Києві сьогодні вдень помірний дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +8 до +10 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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