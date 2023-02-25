Опади та пориви вітру: прогноз погоди на 25 лютого

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень на заході, півночі та на Вінниччині – помірний дощ. На Закарпатті очікуються значні опади, а у Карпатах – значний сніг. На решті території без істотних опадів.
Вночі та вранці на Лівобережжі місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний з переходом на західний,7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/c. На високогір’ї Карпат пориви 25-30 м/с, хуртовина. По всій країні оголошено I рівень небезпеки (жовтий).
Вдень у низці областей від +6 до +11 градусів. Найтепліше у центральних та південних регіонах – від +12 до +17 градусів. Водночас у Карпатах та на сході від +2 до +7 градусів.
У Києві сьогодні вдень помірний дощ. Вітер південно-західний 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Вдень у столиці від +8 до +10 градусів.
- 1 січня 2023 року в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря склала +10,3°C. Це на 4,4°C вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.