За даними синоптиків, у неділю, 4 червня, на всій території України мала ймовірність опадів, проте температура повітря знизиться до 17-22°.

Джерело: Укргідрометцентр.

На всій території України прогнозується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер очікується північно-східний, у західних областях з переходом на південно-східний, 5-10 м/с, вночі на південному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі дорівнюватиме 4-9°, у південній, південно-східній частинах та на Закарпатті – 9-14°; вдень – 17-22°, на півдні та Закарпатті – до 25°.

У Києві сьогодні також мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі дорівнюватиме 4-9°, вдень – 17-22°. У столиці вночі буде 7-9°, вдень – 18-20°.