Опалювальний сезон під загрозою зриву у 45 населених пунктах - «Нафтогаз»

Про це повідомили в пресслужбі “Нафтогазу”.
Зазначається, що протягом останнього тижня лише 10 підприємств погасили свої борги. Однак ще 63 підприємства нехтують попередженнями та ставлять під загрозу опалювальний сезон у низці населених пунктів.
За даними “Нафтогазу”, найбільше заборгували підприємства теплоенергетики Луганської області – 56%, Дніпропетровської області – 71%, Кіровоградської області – 81%, Івано-Франківської області – 82%, Донецької області – 86%.
“Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить в нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що “Нафтогаз” не має юридичного права розпочати подачу газу без погашення критичних боргів. Це суперечить українському законодавству.
- Раніше у Кабінеті Міністрів України спрогнозували, що ціни на газ цьогорічного опалювального сезону стануть нижчими, ніж минулого року. Загалом уряд вважає, що опалювальному сезону в Україні ніщо не загрожує. Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що різкого підвищення цін на газ не варто очікувати.