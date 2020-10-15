Опалювальний сезон під загрозою зриву у 45 населених пунктах - «Нафтогаз»

Запланований старт опалювального сезону під загрозою зриву у 45 населених пунктах України. Причиною цього стала заборгованість 63 підприємств теплоенергетики.

Про це повідомили в пресслужбі “Нафтогазу”.

Зазначається, що протягом останнього тижня лише 10 підприємств погасили свої борги. Однак ще 63 підприємства нехтують попередженнями та ставлять під загрозу опалювальний сезон у низці населених пунктів.

За даними “Нафтогазу”, найбільше заборгували підприємства теплоенергетики Луганської області – 56%, Дніпропетровської області – 71%, Кіровоградської області – 81%, Івано-Франківської області – 82%, Донецької області – 86%.

“Компанія завчасно публікує перелік критичних боржників, щоб жителі кожної області могли перевірити, чи входить в нього місцеве (регіональне) підприємство ТКЕ, а засновники таких підприємств, зокрема, місцеві органи самоврядування, могли попередити розвиток проблеми”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що “Нафтогаз” не має юридичного права розпочати подачу газу без погашення критичних боргів. Це суперечить українському законодавству.