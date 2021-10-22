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21 жовтня

Опалювальний сезон: РНБО дала Кабміну 3 дні на врегулювання постачання газу 

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабінету Міністрів Україна впродовж трьох днів забезпечити безперебійне постачання газу до кінця опалювального сезону.

П’ятниця, 22 жовтня 2021, 20:01

Про це за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Ради Олексій Данілов.

За словами Данілова, РНБО створила велику робочу групу, що працюватиме над питанням енергетичного балансу країни.

Мета — забезпечення автоматичної роботи енергетичної системи, що не потребувала б щорічного втручання РНБО.

Крім цього, урядові доручено впродовж трьох наступних днів вжити заходів для безперебійного постачання газу. Повний перелік цих заходів не був озвучений.

“Кабміну доручено в триденний термін вжити вичерпних заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення, постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам … до завершення опалювального сезону”, — заявив Данілов.

Теги: Кабінет Міністрів, опалювальний сезон, постачання газу, РНБО

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