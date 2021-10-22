Опалювальний сезон: РНБО дала Кабміну 3 дні на врегулювання постачання газу 

Про це за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Ради Олексій Данілов.
За словами Данілова, РНБО створила велику робочу групу, що працюватиме над питанням енергетичного балансу країни.
Мета — забезпечення автоматичної роботи енергетичної системи, що не потребувала б щорічного втручання РНБО.
Крім цього, урядові доручено впродовж трьох наступних днів вжити заходів для безперебійного постачання газу. Повний перелік цих заходів не був озвучений.
“Кабміну доручено в триденний термін вжити вичерпних заходів для встановлення механізму безперебійного, без права відключення, постачання газу побутовим споживачам, бюджетним організаціям, підприємствам теплопостачання, комунальним неприбутковим підприємствам … до завершення опалювального сезону”, — заявив Данілов.
- Нагадаємо, з суботи, 23 жовтня, у Києві планують розпочати масове підключення житлових будинків до тепла – в ці дні синоптики прогнозують зниження температури.
- Раніше колишній голова правління НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв заявив, що Україна наразі не має підтримки одного з найбільших партнерів – США, тож існує загроза енергетичної кризи.