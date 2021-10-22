Опалювальний сезон: РНБО дала Кабміну 3 дні на врегулювання постачання газу 

Про це за підсумками засідання РНБО повідомив секретар Ради Олексій Данілов.

За словами Данілова, РНБО створила велику робочу групу, що працюватиме над питанням енергетичного балансу країни.

Мета — забезпечення автоматичної роботи енергетичної системи, що не потребувала б щорічного втручання РНБО.

Крім цього, урядові доручено впродовж трьох наступних днів вжити заходів для безперебійного постачання газу. Повний перелік цих заходів не був озвучений.