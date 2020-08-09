Журналіст програми "Схеми: корупція в деталях" Михайло Ткач розказав, як поліція проводила слідчі дії на горищі будинку, де він живе.

Про це журналіст написав у Facebook.

За його словами, Нацполіції не вдалося знайти техніку, за допомогою якої могла прослуховуватися квартира.

“Слідчий мені про це повідомив особисто під час допиту”, – сказав Ткач.

“Перша слідчо-оперативна группа взяла зразок будівельного матеріалу, яким замазали отвори зі сторони горища і пил від отвору на кухні. Друга слідчо-оперативна група приїхала знімати цей шар незрозумілого матеріалу, маючи із обладнання лише викрутку. Я не шуткую. Вони викруткою довбали. Ліхтар був наш. Рулетка наша. Дріт для вимірювання глибини отворів наш. А після вскриття отвору (а їх на горищі виявилось декілька) на горищі було взято гілку від куща, яка лежала поряд і нею перевіряли глибину”.

За словами Михайла Ткача, під кінець поліцейські опечатали папірцями зі скотчем чотири люки, які ведуть з чотирьох під‘їздів на спільне горище.

Тепер ті, хто зацікавлений забрати прослуховуючу апаратуру з горища, якщо вона там ще є, легко може потрапити туди.

“Зацікавлені особи отримали можливість зайти до будь-якого з чотирьох під‘їздів, зняти папірці зі скотчем і непомітно потрапити на горище, а після цього наклеїти папірці знову. А коли Нацпол нарешті знайде апаратуру для огляду і приїде – хто гарантує, що на горищі нікого за цю ніч не було? Скотч?” – написал журналіст.