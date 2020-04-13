Організація країн-експортерів нафти і Росія домовилися рекордно знизити видобуток нафти, щоб підтримати ціни на неї на тлі пандемії коронвірусу COVID-19.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

У групі держав, відомої, як ОПЕК+, заявили, що скоротять видобуток нафти на 9,7 млн ​​барелів на добу протягом червня та травня після тиску з боку президента США Дональда Трампа.

За інформацією журналістів, в ОПЕК+ очікують, що світове скорочення видобутку нафти за добу складе більше 20 мільйонів барелів або 20% всіх світових поставок вже починаючи з травня 2020 року. В ОПЕК спочатку вписали саме таку цифру в проект заяви, але в підсумку видалили її з остаточної версії.

Відзначається, що виробники планують послаблювати обмеження вже після червня, проте в цілому скорочення видобутку нафти буде збережено до весни 2022 року.

Водночас Трамп привітав зобов’язання Росії і Саудівської Аравії повернути рівень видобутку до тих рівнів, які “відповідають світовим фінансовому та енергетичному ринкам”.

Повідомляється, що через пандемію коронавірусу ціни на нафту впали приблизно на третину.

За словами міністра енергетики Саудівської Аравії Абдулазіза бен Салмана, реальні скорочення ОПЕК+ складуть близько 12,5 мільйона барелів на добу, оскільки Аравія, ОАЕ і Кувейт скоротять поставки більше.

Також зазначається, що попередня угода про припинення видобутку не відбулася через суперечку між Саудівською Аравією і Росією, що викликало цінову війну.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далі