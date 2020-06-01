ОПЕК і Росія обговорили питання про продовження періоду обмежень видобутку нафти на 1-2 місяці.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Як стверджують джерела видання, сторони обговорюють продовження обмежень строком на один або два місяці.

Відзначимо, що переговорні сторони шукають компроміс в термінах обмеження.

Нагадаємо, організація країн-експортерів нафти і Росія домовилися рекордно знизити видобуток нафти, щоб підтримати ціни на неї на тлі пандемії коронавируса COVID-19.

За інформацією журналістів, в ОПЕК + очікують, що світове скорочення видобутку нафти за добу складе більше 20 мільйонів барелів або 20% всіх світових поставок вже починаючи з травня 2020 року. В ОПЕК спочатку вписали саме таку цифру в проект заяви, але в підсумку видалили її з остаточної версії.

Раніше повідомлялося, що на тлі конфлікту між нафтовидобувними країнами та поширення епідемії нового атипового коронавірусу вартість нафти може дешевшати й далівпали на 31%