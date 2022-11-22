Країни-виробники нафти ОПЕК обговорюють збільшення видобутку — крок, який може допомогти "залікувати розрив" між Саудівською Аравією та адміністрацією Байдена та зберегти потік енергії на тлі нових спроб притупити нафтову промисловість РФ через війну в Україні.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Збільшення видобутку до 500 000 барелів на день обговорюватиметься на зустрічі ОПЕК+ 4 грудня, повідомили делегати. Цей крок буде зроблено за день до того, як Європейський Союз запровадить ембарго на російську нафту та рішення G7 запровадити ліміт цін на продаж російської сирої нафти, що потенційно призведе до припинення постачання нафти для Москви.

Після того як The Wall Street Journal та інші ЗМІ повідомили про дискусії в понеділок, міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман спростував цю інформацію і заявив, що натомість скорочення виробництва можливе.

Будь-яке збільшення видобутку означало б часткове скасування суперечливого рішення минулого місяця скоротити видобуток на 2 мільйони барелів на день на останньому засіданні Організації країн-експортерів нафти та їхніх союзників під керівництвом РФ, групи, відомої під загальною назвою ОПЕК+.

У Білому домі заявили, що скорочення виробництва підриває глобальні зусилля з припинення війни РФ в Україні. Це також розглядалося як політичний ляпас президенту Байдену перед проміжними виборами до Конгресу в період високої інфляції. Саудівсько-американські відносини досягли найнижчої точки через розбіжності щодо видобутку нафти цього року, хоча американські офіційні особи заявляли, що з певною надією очікують зустрічі ОПЕК+ 4 грудня.

Розмови про збільшення виробництва виникли після того, як адміністрація Байдена заявила судді федерального суду, що саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман повинен мати суверенний імунітет від федерального позову США, пов’язаного з жорстоким убивством саудівського журналіста Джамаля Хашоггі. Рішення про імунітет означало поступку принцу Мухаммеду, зміцнивши його статус фактичного правителя королівства після того, як адміністрація Байдена протягом місяців намагалася його ізолювати.

Начебто, за словами делегатів, збільшення виробництва буде відповіддю на очікування, що споживання нафти зросте взимку, як це зазвичай відбувається. Очікується, що в першому кварталі наступного року попит на нафту зросте на 1,69 млн барелів на день — до 101,3 млн барелів на день порівняно із середнім рівнем 2022 року.

Минулого місяця принц Абдулазіз заявив, що королівство “постачатиме нафту всім, хто її потребує”.

Розмови про збільшення видобутку породжують потенційну боротьбу між двома виробниками-важковаговиками ОПЕК+: Саудівською Аравією та РФ.

Офіційні особи Саудівської Аравії були категоричні, що їх рішення скоротити виробництво минулого місяця не було спрямоване на підтримку війни РФ в Україні. Замість цього, кажуть вони, скорочення мало на меті випередити падіння попиту на нафту, викликане ознаками уповільнення світової економіки.

У своїй заяві вранці 13 жовтня королівство відкинуло звинувачення США в тому, що воно виступило на боці РФ у війні проти України, і повторило, що рішення про скорочення видобутку, прийняте групою з 23 членів, спільно відомою як ОПЕК+, було мотивоване суто економічними міркуваннями.

“Королівство акцентує, що, хоча воно прагне зберегти міцність своїх відносин з усіма дружніми країнами, воно підтверджує свою відмову від будь-якого диктату, дій або зусиль, спрямованих на спотворення його благородних цілей щодо захисту світової економіки від нестабільності ринку нафти”, — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

Відповідаючи на запитання про Саудівську Аравію, президент Байден 11 жовтня попередив, що “будуть наслідки за те, що вони зробили спільно з Росією”, не уточнивши, якими вони можуть бути. Представник Ради національної безпеки заявив, що адміністрація проводить переоцінку відносин США з Ер-Ріядом менш ніж через три місяці після того, як президент відвідав королівство, намагаючись покращити стосунки.

Американські законодавці з усього політичного спектра закликали адміністрацію розглянути низку дій після кроку ОПЕК+, включаючи припинення продажу зброї та ухвалення закону, який дозволяє подавати на членів ОПЕК позов згідно з антимонопольним законодавством.

Швидкість та інтенсивність реакції Вашингтона на рішення ОПЕК+, схоже, здивувала Ер-Ріяд, який понад рік відхиляв прохання США про збільшення обсягів видобутку сирої нафти та розраховує на доходи від нафти для фінансування програми економічних перетворень, включаючи проєкти розвитку на трильйони доларів.

Водночас 19 жовтня під час свого виступу у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про додаткові кроки відносно зниження вартості бензину, включаючи плани щодо вивільнення ще 15 мільйонів барелів нафти з національних запасів, відомих як Стратегічний нафтовий резерв.

Збільшення видобутку нафти перед обмеженням цін і ембарго ЄС, зазначають аналітики, може дати саудитам ще один аргумент, що вони діють у своїх власних інтересах, а не в інтересах РФ.