Про це повідомило Reuters.

Країни організації будуть знижувати видобуток нафти на 2 мільйони барелів на добу. Рекомендації щодо цього порушать під час повноформатної зустрічі міністрів ОПЕК+.

“Ключові міністри Організації країн-експортерів нафти, відомі як спільний міністерський моніторинговий комітет, домовилися про скорочення видобутку нафти”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та союзники, серед яких є Росія (група ОПЕК+) мали провести зустріч сьогодні. Ухвалене рішення стане найвагомішим, яке зробила ОПЕК+ з того часу, як у 2020 році попит впав через COVID-19.