4 грудня ОПЕК+ погодилася дотримуватися цільових показників видобутку нафти через два дні після того, як країни G7 домовилися про обмеження ціни на російську нафту, на тлі зростаючого занепокоєння щодо нових обмежень у Китаї, пов’язаних з Covid, і тривалої невизначеності щодо здатності РФ експортувати сиру нафту.

Про це повідомляє WSJ.

Під час віртуальної зустрічі Організація країн-експортерів нафти та очолюваний РФ блок — група, відома як ОПЕК+ — вирішили зберегти скорочення видобутку на 2 мільйони барелів на день, про які спочатку домовилися в жовтні.

Така “пролонгація” дасть групі час оцінити вплив на ринок обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів за барель.

Деякі члени раніше розглядали можливість збільшення виробництва, щоб заповнити можливу прогалину на ринку. Але члени зараз борються з цінами на нафту, які впали на 13% за останній місяць.

Нафта Brent, міжнародний еталонний показник, у п’ятницю коштувала 85,42 долара, а еталонний показник West Texas Intermediate у США – 80,34 долара, що значно нижче рівня 90 доларів за барель.

Ціни зазнали знижувального тиску через обмежувальні заходи Китаю через COVID-19, що викликало занепокоєння в ОПЕК щодо ослаблення попиту на нафту.

Ціни на нафту впали в п’ятницю після того, як ЄС погодився з обмеженням, оскільки трейдери відмовилися від побоювань, що механізм витіснить велику кількість російської нафти з ринку та спричинить проблеми з поставками.

Проте делегати ОПЕК заявили, що плани видобутку можуть бути підвищені на початку наступного року. Вони сказали, що довіряють оцінкам, згідно з якими російський експорт нафти може впасти більш ніж на 1 мільйон барелів сирої нафти на день через обмеження ціни. ОПЕК заявила, що готова “зустрітися в будь-який час і вжити негайних додаткових заходів для вирішення ситуації на ринку”, якщо це необхідно.

5 жовтня основні міністри ОПЕК+ погодили скорочення видобутку нафти на 2 млн барелів на день до кінця 2023 року.

Тоді у Білому домі заявили, що скорочення виробництва підриває глобальні зусилля з припинення війни РФ в Україні. Це також розглядалося як політичний ляпас президенту Байдену перед проміжними виборами до Конгресу в період високої інфляції.

Офіційні особи Саудівської Аравії були категоричні, що їх рішення скоротити виробництво минулого місяця не було спрямоване на підтримку війни РФ в Україні. Замість цього, кажуть вони, скорочення мало на меті випередити падіння попиту на нафту, викликане ознаками уповільнення світової економіки.

У своїй заяві вранці 13 жовтня королівство відкинуло звинувачення США в тому, що воно виступило на боці РФ у війні проти України, і повторило, що рішення про скорочення видобутку, прийняте групою з 23 членів, спільно відомою як ОПЕК+, було мотивоване суто економічними міркуваннями.

“Королівство акцентує, що, хоча воно прагне зберегти міцність своїх відносин з усіма дружніми країнами, воно підтверджує свою відмову від будь-якого диктату, дій або зусиль, спрямованих на спотворення його благородних цілей щодо захисту світової економіки від нестабільності ринку нафти”, — йдеться в заяві МЗС Саудівської Аравії.

Відповідаючи на запитання про Саудівську Аравію, президент Байден 11 жовтня попередив, що “будуть наслідки за те, що вони зробили спільно з Росією”, не уточнивши, якими вони можуть бути. Представник Ради національної безпеки заявив, що адміністрація проводить переоцінку відносин США з Ер-Ріядом менш ніж через три місяці після того, як президент відвідав королівство, намагаючись покращити стосунки.

Американські законодавці з усього політичного спектра закликали адміністрацію розглянути низку дій після кроку ОПЕК+, включаючи припинення продажу зброї та ухвалення закону, який дозволяє подавати на членів ОПЕК позов згідно з антимонопольним законодавством.

19 жовтня під час свого виступу у Вашингтоні президент США Джо Байден оголосив про додаткові кроки відносно зниження вартості бензину, включаючи плани щодо вивільнення ще 15 мільйонів барелів нафти з національних запасів, відомих як Стратегічний нафтовий резерв.

Збільшення видобутку нафти перед обмеженням цін і ембарго ЄС, зазначають аналітики, може дати саудитам ще один аргумент, що вони діють у своїх власних інтересах, а не в інтересах РФ.

Варто зауважити, що Індія, Туреччина та інші великі покупці не підтримали обмеження. На даному етапі схоже, що вони без проблем продовжуватимуть купувати російську нафту, оскільки остання пропозиція обмеженої ціни значно перевищує поточні ринкові ціни.