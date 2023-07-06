Компанія OpenAI, яка розробила ChatGPT, буде формувати команду для управління ризиками суперінтелектуального штучного інтелекту. У майбутньому вони поділяться дорожньою картою.

Джерело: сайт компанії.

Суперінтелектом ШІ називають гіпотетичну модель штучного інтелекту, яка буде розумнішою за будь-яку людину. Така нейромережа буде досягати успіху в кількох галузях знань, а не в одній, як моделі попередніх поколінь.

На думку компанії, суперінтелект ШІ може з’явитися до кінця десятиліття. Команду очолить головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер та керівник дослідницької лабораторії Ян Лейке.

Ще компанія виділить 20% своїх обчислювальних потужностей на цю ініціативу. Метою буде розроблення автоматизованого дослідника вирівнювання. Планується, що система допомагатиме у забезпеченні безпеки використання суперінтелекту та його відповідність людським цінностям.

Останніми місяцями гендиректор OpenAI Сем Альтман зустрівся щонайменше зі 100 федеральними законодавцями. Він заявляв, що регулювання ШІ є “необхідним”, і що компанія прагне працювати з політиками.