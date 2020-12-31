Напередодні Нового року п'ятий президент України Петро Порошенко дав велике інтерв'ю, в якому розповів про операцію по "вагнерівцям", прокоментував президентські вибори в США, держбюджет-2021 і ситуацію з коронавірусом.

Порошенко виступив в ефірі ток-шоу “Велика політика” на “5 каналі”. #Букви наводять ключові тези, озвучені політиком.

Про операцію із затримання “вагнерівців”

Петро Порошенко повідомив, що особисто санкціонував проведення операції українських спецслужб із затримання бойовиків так званої приватної військової компанії “Вагнера”, будучи Верховним головнокомандувачем у 2018 році.

“Я хочу наголосити, що ще наприкінці 2018 року тодішній Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко санкціонував проведення цієї операції”, – заявив Порошенко.

При цьому він розцінив зрив операції як державну зраду і наголосив, що наполягатиме на притягненні причетних до відповідальності.

Порошенко уточнив, що рекомендує створити тимчасову слідчу комісію і “допитати всіх учасників процесу, а також усунути негайно тих, хто може впливати на об’єктивність, незалежність і чесність розслідування, яке точно буде проведено”.

Про боротьбу з COVID-19 і вакцинацію

Петро Порошенко виступив за проведення масової вакцинації українців не пізніше, ніж в березні-квітні.

На його думку, перш за все до березня слід провести одномоментне тотальне тестування українців, щоб виявити шляхи поширення вірусу, контактних осіб та зупинити хворобу.

“Ми маємо зробити тотальне тестування зараз, до березня. Ми маємо розробити програми, які б забезпечили ізоляцію тих, в кого тест буде позитивним. І починаючи з кінця березня – на початку квітня, ми маємо можливість, я на цьому наголошую, протестувати левову частину українців, принаймні групи ризику, щоб забезпечити розрив ланцюга і зупинити розповсюдження хвороби. І терміново вакцинувати решту… Якщо зараз не будуть кинуті всі зусилля для того, щоб забезпечити не пізніше березня-квітня вакцинацію, Україна опиниться в катастрофі”, – розповів п’ятий президент.

Він додав, що потрібно забезпечити не менше 20-22 млн доз вакцини, щоб покрити всі групи ризику.

Про держбюджет на 2021 рік

Порошенко пояснив, що його фракція у Верховній Раді не підтримала головний фінансовий документ на наступний рік, оскільки в ньому в першу чергу передбачено фінансування силовиків і Офісу президента, а не медицини і армії.

За словами політика, зараз є три пріоритетні напрямки, які варто було б профінансувати в першу чергу: армія, боротьба з коронавірусом і підтримка економіки.

“Можна скільки завгодно говорити, як ви любите вчителів, і обіцяти їм $4 тис. заробітної платні. Говорити, як ви любите лікарів і медичних працівників, як ви любите ФОПів чи як ви любите армію. Але влада має продемонструвати це через механізм бюджету… Ми побачили, що в першу чергу влада збирається фінансувати Офіс президента. Там витрати хочуть збільшити на 40%. Найзлиденніші люди у нас зараз опинилися в ОПУ. Ми бачимо, що пріоритети держави – це фінансування “сєбя любімого” пана Зеленського. Він ніяк не може обходитися без кортежів, без державної дачі, без літаків. Друга позиція – це силовики і правоохоронні органи. Тут в першу чергу гроші отримає Держбюро розслідувань, яке займається тиском на армію, опозицію і прикриттям схем людей з чинної влади. Зростає фінансування Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Служби безпеки України та інших силових підрозділів. Перш за все це робиться за рахунок армії”, – розповів Порошенко.

Про ставлення влади до армії

Політик висловив думку, що чинна влада боїться і не розуміє армію.

“Чинна влада просто боїться і не розуміє армію. Тому вона не проводить військові паради, тому вона заарештовує військовослужбовців, починаючи від Riffmaster (музиканта і військовослужбовця Андрія Антоненка, – ред.) і закінчуючи генералами Назаровим і Дроздовим… Це ставлення до армії”, – сказав Порошенко.

Про “95 квартал” і локдаун

П’ятий президент прокоментував концерти під час карантину, організовані “Студією Квартал-95” (яку створив чинний глава держави Володимир Зеленський).

Порошенко нагадав, як один із концертів нещодавно охороняв кордон нацгвардійців – під час акції активістів SaveФОП.

“Ми побачили під час фанфар “95 кварталу” в Палаці “Україна” – у нас усі мають бути на локдауні, крім того, де пан Зеленський зі своїм “Кварталом” вирішив підзаробити трохи грошей на телевізійному продукті і на відкритих концертах. Там коронавірусу вони не бояться. Але народу вони бояться і вишикували велику кількість поліціянтів, щоб їх охороняти від народу”, – зазначив Порошенко.

Про дорожній проєкт “Велике будівництво”

П’ятий президент назвав цей проєкт влади “Великим крадівництвом”.

“Уже всім відомо, що є шість компаній, які пилять цей багатомільярдний пиріг, який вони забрали з місцевих бюджетів і в медиків, і кладуть з великими відкатами собі в кишеню, не забуваючи при цьому Офіс президента. Дуже шкода, що ми дожили до цього”, – заявив лідер “ЄС”.

Про реакцію влади на виклики

Порошенко зазначив, що цього року влада повинна була “здійснити кроки, щоб захистити людей і мінімізувати наслідки і пандемії, і локдауну, й економічної кризи, та активізацію Росії”. Але цього не сталося.

“Фактично все було з точністю навпаки. Вся країна і весь світ побачили некомпетентність, побачили дилетантство, неукраїнськість, лінивість і тотальне нерозуміння тих процесів, які відбуваються”, – заявив політик.

Він додав, що українці “дали оцінку владі”, “назвавши розчаруванням року Зеленського і “слуг” (йдеться про пропрезидентську партію “Слуга народу”).

Про “справу Татарова”

Петро Порошенко висловив думку, що глава держави Володимир Зеленський і його команда намагаються взяти під контроль ключові суди і тиснуть на антикорупційні органи, одночасно прикриваючи колег.

Як приклад він згадав про “справу Татарова”.

“Замість того, щоб негайно звільнити Татарова і забезпечити відсутність впливу на розслідування, він (Володимир Зеленський, – ред.) навпаки бере його під свій захист… Замість того, щоб показати, що дії пана Татарова, дії всіх посадових осіб, які проходять у справі, дії депутатів – їх уже багато від фракції “Слуги народу”, які безпосередньо брали хабарі, що вимірюються мільйонами доларів… Замість того, щоб змусити їх скласти мандат, забезпечити чесне і прозоре розслідування – Зеленський їх прикриває, Зеленський їх захищає. Це означає, що Зеленський вже став співучасником злочину, співучасником цього процесу. Це означає, що він безпосередньо був задіяний у цій корупційній оборудці”, – наголосив Порошенко.

Про незалежність антикорупційних органів

П’ятий президент зазначив, що антикорупційні органи в Україні повинні бути незалежними, а не підкорятися побажанням нинішньої влади. Саме це є головною умовою їх ефективної роботи.

“У чому цінність цієї антикорупційної інфраструктури? Вона повинна бути незалежною. НАБУ має бути незалежним від усіх. САП повинна бути незалежною. Вищий антикорупційний суд мав би бути незалежним. І для цього ми його створили через Раду доброчесності, через раду міжнародних експертів… На сьогодні ми маємо прибрати марево Зеленського про те, що він хоче сформувати нову судову гілку влади, Конституційний суд і інші зі “стовідсотково своїх людей””, – заявив політик.

Про вибори в США і Джо Байдена

Коментуючи президентські вибори в США, Порошенко зазначив, що їх переможець – демократ Джо Байден “є великим другом України” і добре обізнаний щодо “українського питання”.

“Джо Байден, по-перше, є великим другом України. По-друге, він дуже добре розбирається в українських питаннях. Він абсолютно компетентний, можливо, найбільш компетентний серед всіх світових лідерів щодо українського питання. Крім, можливо, Ангели Меркель – канцлера Німеччини. Йому не потрібно нічого пояснювати, він блискуче володіє питанням”, – розповів політик.

“Ми маємо президента США, який є великим другом України. І завдання української влади – скористатися цією можливістю для того, щоб продовжити той шлях реформ, який був започаткований під керівництвом і відповідальністю Джо Байдена”, – додав Порошенко.

Про дві важливі для України дати в 2021 році

Петро Порошенко висловив думку, що в 2021 році дуже важливими для України будуть дві дати: вступ на посаду новообраного президента США Джо Байдена в січні і парламентські вибори в Росії у вересні.

“Перша дата – це 20-21 січня. Це інавгурація нового президента США. Я вважаю, що дуже небезпечно, коли пан Зеленський досі не мав телефонної розмови з обраним президентом. Я собі не можу такого уявити. І дуже важливо, щоб Україна була в інавгураційній промові Джо Байдена, президента Сполучених Штатів. Дуже важливо, щоб ми визначили ті кроки, які будуть реалізовані в позитиві нашої співпраці. І тому дата 20-21 січня є визначальною”, – наголосив політик.

Він додав, що Україна повинна використати вже перші дні і тижні після вступу Байдена на посаду для розвитку співпраці з США.

Коментуючи другу дату – вибори до Держдуми РФ у вересні 2021 року, Порошенко висловив думку, що вони можуть спричинити суспільні процеси, подібні до білоруських.

“Я не кажу, що Путін і його “Єдина Росія” програють ці вибори. Я думаю, що він набере 50+. Але результат цей буде такий самий, як результат виборів Лукашенка в Білорусі. Ви малюйте собі будь-які цифри, але народ в ці цифри не вірить і ніколи не підтримає цю позицію”, – спрогнозував Порошенко.