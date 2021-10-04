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Оператор ГТС спростовує інформацію про відновлення транзиту газу з РФ до Угорщини

Інформація про те, що російський "Газпром" відновив транзит газу через Україну до Угорщини не відповідає дійсності.

Понеділок, 4 жовтня 2021, 09:26

Про це повідомив генеральний директор ТОВ “Оператор газотранспортної системи України” (ОГТСУ) Сергій Макогон.

“В пресі поширюється інформація про те, що “Газпром” відновив транзит газу через Україну до Угорщини. Це не відповідає дійсності. Так, наразі є незначний потік газу з України до Угорщини, але це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ (підземних сховищах газу – ред.)” – написав Макогон.

Раніше повідомлялося, що з 1 жовтня 2021 року зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. 1 жовтня набрав чинності контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу обсягом 4,5 млрд куб м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.

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Теги: Газпром, ГТС України, транзит газу, Угорщина

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