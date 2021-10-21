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Оператор ГТС України також подав заявку на участь в сертифікації «Північного потоку – 2»

Оператор ГТС України подав заявку до німецького енергетичного регулятора щодо участі у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

Четвер, 21 жовтня 2021, 11:33

Про це повідомила пресслужба компанії.

“Ми продовжуємо рішуче виступати проти цього геополітично небезпечного проєкту, що загрожує національній безпеці України, руйнує європейську енергетичну архітектуру та намагається обійти правила ЄС. Сертифікація Nord Stream-2 AG порушить права та комерційні інтереси Оператора ГТС України, що є підставою для нашої заявки до німецького регулятора. “Північний потік-2″ не спрямований на диверсифікацію маршрутів транспортування газу та загрожує безпеці постачань газу до Європи. Ми вважаємо це своїм обов’язком інформувати наших стратегічних партнерів про ці занепокоєння”, – заявив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

Наголошується, що “Північний потік-2” може бути сертифіковано лише за умови дотримання усіх зобов’язань, визначених європейським законодавством. Європейське енергетичне законодавство вимагає, щоб оператор “Північного потоку-2” був повністю відокремлений та незалежний від “Газпрому”, а також, щоб правила щодо доступу третьої сторони, недискримінаційні, прозорі тарифи, застосовувалися до всього трубопроводу від його кінцевої точки у Любміні (Німеччина) до вихідної точки в Усть-Лузі (Росія).

Крім того, українська газотранспортна система повинна бути відкритою для використання третіми сторонами на російському кордоні, незалежно від того, чи ця сторона з Центральної Азії, чи є іншим російським виробником газу, що не належить “Газпрому”.

Нагадаємо, 18 жовтня український “Нафтогаз” подав заявку на участь у сертифікації російського газопроводу “Північний потік-2”.

“Північний потік – 2”: ризики для України

У 2017 році експосол США в Україні Марі Йованович заявляла про те, що проєкт “Північний потік – 2” може спричинити  економічний колапс в Україні. За даними Держдепу США, Україна може втрачати по 3% ВВП на рік. Це пов’язано з тих, що не буде транзитних платежів та “віртуального реверсу”.

Експрем’єр-міністр України Арсеній Яценюк оцінював втрати України приблизно у 2 мільярди доларів на рік. Це, приблизно, сума доходів від транзиту газу.

Голова “Оператор ГТС України” Сергій Макогон зазначив, що технічна добудова “Північного потоку-2″ створює критичні ризики чинного транзиту через Україну і продовження контракту після 2024 року.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до України заявила про можливість введення санкцій проти “Північного потоку-2”. Це станеться, якщо РФ використає газопровід, як зброю.

Водночас Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме нові санкції проти російського газопроводу “Північний потік – 2”, але слідкуватиме за його роботою.

Теги: газ, Німеччина, Оператор ГТС, Північний потік-2, Росія, Сергій Макогон, трубопровід, сертификация

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