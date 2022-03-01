Оператор російсько-німецького газопроводу "Північний потік-2" визнав себе банкрутом. Все через санкції Заходу.

Про це в інтерв’ю швейцарському виданню SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут.

За її словами, оператор трубопроводу, який проходить від Росії до Німеччини, сильно постраждав унаслідок санкцій, які були запроваджені Заходом. Компанії оператору довелось звільнити понад сотню своїх співробітників.

Як зазначила міністерка, про банкрутство компанія оголосила 1 березня. Тальманн-Ґут додала, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може оголосити про банкрутство.