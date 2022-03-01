Про це в інтерв’ю швейцарському виданню SRF повідомила міністерка економіки кантону Цуґ Сільвія Тальманн-Ґут.
За її словами, оператор трубопроводу, який проходить від Росії до Німеччини, сильно постраждав унаслідок санкцій, які були запроваджені Заходом. Компанії оператору довелось звільнити понад сотню своїх співробітників.
Як зазначила міністерка, про банкрутство компанія оголосила 1 березня. Тальманн-Ґут додала, що у кантоні це не єдина компанія з російським капіталом, яка може оголосити про банкрутство.
- Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден офіційно оголосив про нові санкції проти компаній “Nord Stream 2” та “Nord Stream 2 AG”, котрі зареєстровані у Швейцарії, але є частиною російського “Газпрому”, та її корпоративних посадових осіб.
- Також 24 лютого російські акції впали більш ніж на 40%, а рубль опустився до рекордно низького рівня до долара. Розгром московського ринку був спровокований новиною про те, що російські війська почали атаку на Україну.