Про це повідомила пресслужба Litgrid.

Компанія зібрала різноманітне обладнання для мереж зі всієї країни.

“Прилади будуть дуже корисні українцям у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. Наскільки можемо, ми сприяємо тому, щоб дні в Україні були світлішими та теплішими”, – сказав генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

У пакеті допомоги передбачено обладнання ЛЕП 330 та 110 кВ, а саме роз’єднувачі, вимикачі, розрядники перенапруг, трансформатори струму та напруги, ізолятори та ізоляційне мастило. Зокрема направлять автотрансформатор 330/110/10 кВ, який є основним і найдорожчим обладнанням підстанції електричної мережі.

До України направлятимуть вантаж частинами. Найближчими тижнями відправлять першу партію техніки. Допомога збирається та транспортується за сприяння Посольства Литовської Республіки в Україні, міністерств енергетики та зв’язку Литви, а передається через громадську організацію “Mēlyna ir žalva” (Blue/Yellow).

“Атаки на цивільну інфраструктуру в Україні стали щоденною рутиною цієї жорстокої агресії. Зловмисник сподівається, що таким чином зломить опір українського народу. Кожна відновлена електрична підстанція, кожне відновлення електричної інфраструктури – це також виграна битва в цій грабіжницькій війні”, – підкреслив Паулюс Кіяускас, представник Blue/Yellow.

У повідомленні зазначено, що вже надана допомога від Litgrid складає близько 6 мільйонів євро.