Через коронавірус оператори приватних літаків відмовляють багатим клієнтам, які готові запропонувати до $150 000 за політ.

Про це повідомляється в матеріалі американського видання Bloomberg.

За словами засновника компанії JetSetGo, яка базується в Нью-Делі, кількість запитів на міжнародні рейси на приватних літаках зросла приблизно в дев’ять разів, тому що люди з величезними фінансовими можливостями хочуть уникнути гарячих точок розповсюдження китайського коронавірусу.

“Один з клієнтів, індійський магнат, намагався замовити літак, щоб вилетіти зі своєю сім’єю в Нью-Делі з Лондону на минулих вихідних, але він все ще застряг в Великобританії після раптового припинення поїздки в зупиненій країні”, – сказано в матеріалі.

Уточнюється, що після цього Індія закрила польоти з Великобританії і всієї Європи. Таким чином, індійський магнат, ім’я якого відмовилися називати в компанії, ризикує залишитися в Британії.

“Правила змінюються кожні півгодини. Деякі країни раптово не дозволяють в’їзд пілотам з громадянством певних країн, інші країни не дозволяють входити в свій повітряний простір літакам певних країн” – розповів представник авіакомпанії приватних літаків.

Також наголошується, що індустрія приватних авіаперевізників не застрахована від подібних обмежень. Оскільки такі послуги вважаються розкішшю, то компанії, що надають їх, в першу чергу відчувають на собі удари економічної кризи, викликаної пандемією китайського атипового коронавірусу.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.