Про це повідомили в прес-службі “Оператора ГТС України”.
“Сьогодні ТОВ “Оператор ГТС України” та ТОВ “Молдоватрансгаз” та АТ “Молдовагаз” підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що цей крок дозволить транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою.
“Це повністю завершить розблокування трансбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС”, — наголосили в компанії.
Також був підписаний договір про транспортування газу територіями України та Молдови для прикордонних споживачів обох країн.
- Раніше віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович підтвердив готовність українського оператора газотранспортної системи працювати за європейськими законами.
- 24 грудня процес по виділенню функції оператора газотранспортної системи (анбандлінга “Нафтогазу”) був остаточно завершений.