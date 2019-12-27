"Оператор ГТС України", "Молдоватрансгаз" та "Молдовагаз" підписали міжоператорську технічну угоду про постачання газу.

Про це повідомили в прес-службі “Оператора ГТС України”.

“Сьогодні ТОВ “Оператор ГТС України” та ТОВ “Молдоватрансгаз” та АТ “Молдовагаз” підписали міжоператорську технічну угоду (interconnection agreement) про взаємодію відповідно до європейських правил з 1 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей крок дозволить транспортувати газ за європейськими правилами в обох напрямках між Україною та Молдовою.

“Це повністю завершить розблокування трансбалканського газового коридору та дозволить споживачам Молдови з 1 січня 2020 року отримувати газ з української ГТС”, — наголосили в компанії.

Також був підписаний договір про транспортування газу територіями України та Молдови для прикордонних споживачів обох країн.