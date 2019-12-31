Про це в Twitter написав віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

“Я вітаю interconnection agreement, укладену між Україною і Словаччиною і яку рішуче підтримує Єврокомісія. Всі частини для транзиту газу українським маршрутом зараз на місці. Чудова новина для енергетичної безпеки Європи!” – написав він.

Це означає, що поставки газу в Східну і Південно-Східну Європу будуть забезпечені в новому році. Уряд Німеччини також підтримав укладення угоди.

Як повідомлялося раніше, 30 грудня у Відні представники НАК “Нафтогаз України”, “Оператор ГТС України” і ПАТ “Газпром” підписали 5-річний контракт про транзиту російського газу в ЄС територією України.

Також стало відомо, що Україна та ПАТ “Газпром” підписали мирову угоду щодо ініційованого російською компанією міжнародного арбітражу в справі про зобов’язання “Газпрому” сплатити близько $ 7,4 млрд за штрафу Антимонопольного комітету України (АМКУ).