Українські оператори мобільного зв'язку відключили доступ до своїх мереж особам з російськими номерами.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

За даними відомства, тепер окупанти частіше забирають телефони у місцевих. Наразі зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Якщо ворогу все-таки вдалося заволодіти вашим телефоном, ви маєте негайно зв’язатися з оператором, аби заблокувати втрачений телефон.

Як зазначили у відомстві, це може бути непростим завданням, однак це варто зробити.