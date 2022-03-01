Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку.

За даними відомства, тепер окупанти частіше забирають телефони у місцевих. Наразі зв’язок – один з ключових елементів ведення ефективних бойових дій.

Якщо ворогу все-таки вдалося заволодіти вашим телефоном, ви маєте негайно зв’язатися з оператором, аби заблокувати втрачений телефон.

Як зазначили у відомстві, це може бути непростим завданням, однак це варто зробити.

Ми розуміємо, що зробити це, коли забрали телефон, непроста задача. Однак це дуже важливо – знайдіть сусідів, у яких є телефон, скористайтеся стаціонарним апаратом – від цього залежить безпека нашої держави й життя українців”, – наголосили у відомстві.