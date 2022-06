Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки країни.

“На вихідних тривав бій під Сєвєродонецьком. Протягом найближчих місяців операції переправи через річку, ймовірно, будуть одними з найважливіших визначальних факторів у ході війни”, – наголошують у відомстві.

Ключовий, 90-кілометровий центральний сектор російської лінії фронту на Донбасі лежить на захід від річки Сіверський Донець. Для того, щоб досягти успіху в поточній оперативній фазі наступу на Донбас, у Росії є два виходи. Перший – завершити амбітні (та затратні) флангові дії. Другий – здійснити штурм переправи через річку.

За словами експертів розвідки Великої Британії, українським силам часто вдавалося зносити мости перед тим, як вони відступили. Через це силам Росії доводилося робити спроби створити складну координацію, необхідну для успішного великомасштабного переходу через річку під вогнем.

