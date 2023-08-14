Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим», фандрейзингова платформа UNITED24 і monobank започаткували проєкт «Операція «Єдність». Його мета — забезпечити українське військо 10 000 FPV-дронів з боєкомплектом на суму 235 мільйонів гривень.

«Ця війна — боротьба технологій. Старлінки, морські дрони, системи ситуаційної обізнаності, БпЛА — все це змінює ситуацію на полі бою. Значення простих у використанні та недорогих дронів-камікадзе важко переоцінити. Тож ми раді оголосити збір, який підкреслює важливість об’єднання. Операція “Єдність” — хороший приклад спільної ініціативи великих гравців фандрейзингу заради спільної мети. Ми впевнені, що до нас долучаться десятки українських компаній та сотні тисяч донорів з усього світу», — говорить Михайло Федоров, віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України, міністр цифрової трансформації України.

Десять тисяч FPV-дронів вартістю 178 мільйонів гривень придбають за кордоном, а в Україні їх дообладнають бойовими частинами загальною вартістю 57 мільйонів гривень. Закупівлю дронів-камікадзе, а також їхню передачу військам здійснюватиме фонд «Повернись живим».

«Операція “Єдність” — це наша відповідь на один із найчастіших сьогодні запитів від війська — ударні дрони. Спільно з фандрейзинговою платформою UNITED24 і monobank ми не просто придбаємо 10 000 FPV-дронів, всі вони матимуть бойову частину — термобаричні та кумулятивно-осколкові боєприпаси. Такі дрони-камікадзе показали себе ефективними на полі бою, знищуючи десятки одиниць ворожої бронетехніки та випалюючи сотні окупантів із їхніх укріплень», — коментує Тарас Чмут, директор Фонду компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Серед усіх, хто зробить внесок на дрони-камікадзе, організатори проєкту розіграють спеціальні призи. Виграти можна, до прикладу, бойовий прапор, піднятий у нещодавно звільненому селі П’ятихатки на Запоріжжі, зустріч з амбасадорами UNITED24, 100 платинових карток mono, на п’яти з яких лежать 100 000 гривень, тощо.

«Від початку повномасштабної війни через “банки” mono на благодійність було зібрано понад 25 мільярдів гривень. Водночас ми бачимо, наскільки важче стало і благодійникам, і фондам, які допомагають Україні під час великої війни. Тож ми не тільки об’єднуємо зусилля, але й додаємо до збору лоти, які мають його підсилити й стати нашим способом сказати дякуємо всім тим, хто продовжує підтримувати українську армію», — говорить Олег Гороховський, співзасновник monobank.

Зробити донат: https://savelife.in.ua/operatsiya-yednist/ ,

https://send.monobank.ua/jar/7zuA3xeQek

Про фонд «Повернись живим»

Фонд компетентної допомоги армії існує від початку російсько-української війни — з 2014 року. Також це громадська організація, яка займається аналітикою у секторі безпеки та оборони, реалізує проєкти з реабілітації ветеранів через спорт.

Від початку повномасштабного вторгнення фонд акумулював для війська понад 8 млрд гривень, першим та єдиним придбав для Сил оборони комплекс Bayraktar TB2, а також навесні 2022 року отримав дозвіл на закупівлю товарів подвійного та військового призначення.

Інструктори фонду навчають військових снайпінгу, саперній справі, тактичній медицині, роботі з БпЛА та стрільбі з закритих позицій. Чимала частина команди — ветерани та ветеранки російсько-української війни.

«Повернись живим» забезпечує Сили оборони зброєю, різноманітними БпЛА та БпАК, тепловізійною та денною оптикою, засобами зв’язку, прохідними пікапами, мобільними комплексами спостереження та інженерним обладнанням.

Про UNITED24

Фандрейзингова платформа, ініційована Президентом України. За рік роботи завдяки пожертвам зі 110 країн зібрано понад 424 000 000 доларів.

Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.

Про monobank

Найбільший комерційний банк в Україні, що обслуговує 7,5 млн клієнтів. Через «банку» mono, зручний інструмент для збору коштів на благодійність, від початку повномасштабної війни було зібрано 25 млрд гривень.