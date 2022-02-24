Про це повідомляє пресслужба МВС України.

Села Городище та Мілове Луганської області захоплені.

По областях:

Хмельницька область: внаслідок артобстрілу загорання складу ПММ військової частини с. Старокостянтинів.

Дніпропетровська область: м. Краснопілля та Марганець пожежа на військових складах.

Вінницька область: м. Тульчин та с. Бохан – пожежа у військових частинах.

м. Луцьк – підірвано телевежу та обстріли аеродрому.

Загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.

Обстріляно військову частину у с. Кам’янка Бузька Львівської області.

С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.

м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.

Київська область: пожежа військової частини поблизу м. Бровари.