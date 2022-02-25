Відповідний допис пресслужба відомства розмістила у Facebook.

Збройні сили продовжують спротив значним наступальним угрупованням російських окупантів.

Противник атакував з повітря підрозділи в районі міста Кропивницький.

Значна активність ворожих вертольотів в районах вище Вилкового та з Тирасполя.

Десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Димер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки противника, та зупинили сили ворога на рубежі річки Тетерів. Міст через річку зруйновано.

Тактична група утримує аеродром Гостомель.

Повітряні сили ЗСУ захищають небо над Києвом і запобігають влучанню випущених ворогом ракет.

“Земля під ногами окупанта має горіти!”, – наголошують у Генштабі.