Про це повідомляє пресслужба ООС.
Наразі зазначається, що на Луганщині українські військовослужбовці знищили 2 російські танки, бойову машину піхоти, майже взвод окупантів та захопили 3 протитанкові гармати МТ-12.
Стосовно Донецького операційного району – тривають важкі бої, проте українські захисники дають гідну відсіч російським загарбникам.
“Вірте в Збройні Сили України. Разом до перемоги!”, – йдеться у повідомленні ООС.
Наразі у соцмережах почали надходити повідомлення про початок обстрілів деяких районів Києва.
- Нагадаємо, в акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Командування Повітряних Сил ЗСУ знищений російський винищувач Су-30 СМ. Ворог зазнає втрат.
- Раніше повідомлялось, що на початку доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зенітними ракетними комплексами було знищено низку російських літаків і гелікоптер.
- Повідомлялось, що українські захисники вбили понад 3,5 тисячі російських окупантів і взяли 200 російських полонених.