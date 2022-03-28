Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Повідомляється про проведення оборонних боїв поряд з населеними пунктами Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Також захисники України стримують ворога у напрямку Запоріжжя та Гуляйполя.

Ворог намагається проводити штурм в районі Верхньоторецького, на Авдіївському напрямку, проте Сили оборони України дають ворогу відсіч. Ведення оборони відбувається також на Волинському та Сіверському напрямках. У Генштабі повідомляють, що ситуація контрольована та не зазнала суттєвих змін. Росіяни намагаються прорвати оборону на північний захід та на схід від Києва, аби взяти під контроль ключові автошляхи та населені пункти.

На півдні Сили оборони України зосереджують свої сили на проведенні оборонних заходів Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні об’єктів критичної інфраструктури. Угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямку відбили 5 атак ворога. Захисникам України вдалося знищити 2 танки, 1 БМП та один автомобіль ворога.

Повітряні сили ліквідували 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА та 2 крилаті ракети. Українська авіація завдала ударів по визначених цілях ворога.