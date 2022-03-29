Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У Генштабі повідомляють, що ворог відводить деякі свої підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Попри це, залишається висока загроза нанесення ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Окупанти мають проблеми з проведенням ротації свого особового складу та посиленням свого угруповання. Так, наприклад, ворог не може укомплектувати навіть одну батальйонно-тактичну групу для участі у війні проти України з числа військовослужбовців Тихоокеанського флоту РФ. Це зумовлено масовими відмовами російських солдатів брати учать у війні проти України.

На Волинському напрямку угруповання ЗС Республіки Білорусь забезпечує прикриття свого державного кордону та проводить демонстраційні дії, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Поліському напрямку ворог здебільшого проводить перегрупування наявних підрозділів та частково виводить їх на територію Білорусі. Також на цьому напрямку ворог вдається до артилерійських обстрілів. На Сіверському напрямку ворог продовжує блокування Чернігова та намагається знищувати об’єкти військової та цивільної інфраструктури.

Також бої продовжуються і на Слобожанщині. Артилерійських обстрілів та авіаударів зазнають Харків та Барвінкове. Ворог намагається захопити Ізюм, ведуться бої поблизу Кам’янки, Сухої Кам’янки, Тихоцького. Ворог наростив наявне угруповання введенням окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії. В боях на Харківщині ворог втратив 1500 військовослужбовців лише в одній 200-й бригаді.

На Донеччині росіяни активізують наступальні дії на переважній більшості напрямків, повідомляють у Генштабі ЗСУ. Основні зусилля окупанти зосереджують для взяття під контроль Попасної та Маріуполя.

Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Відбувається стримування ворога на всіх напрямках, а на окремих напрямках вдається витісняти ворога.