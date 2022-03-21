Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

За наявною інформацією, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнав. ЗСУ продовжують завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагається утримати захоплені рубежі, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Зафіксовано зниження інтенсивності застосування ворогом пілотованої авіації. Натомість, росіяни використовують дрони, за допомогою яких намагаються оцінити ефективність завданих ними ракетно-бомбових ударів. За минулу добу було збито 1 ворожий літак, 4 безпілотники і 2 крилаті ракети.

Українські штурмовики та бомбардувальники завдали нищівних ударів по скупченнях техніки і живої сили ворога. Окупанти продовжують займатися мародерством на тимчасово окупованих територіях. До території РФ ворог вивозить автомобілі, побутову техніку та продукти харчування, які належали мешканцям територій, які тимчасово опинилися під контролем росіян.

Вкотре повідомляється про використання ворогом об’єктів цивільної інфраструктури для розміщення особового складу та озброєння.

За наявною інформацією, ворог продовжує проводити примусову мобілізацію в тимчасово окупованих районах Луганської та Донецької областей. Так, наприклад, у працівників Станично-Луганської селищної громади зобов’язали з’явитися до місцевого відділу поліції “для реєстрації” 1 квітня 2022 року. Причин проведення “реєстрації” людям не пояснюють, проте це пов’язано з проведенням мобілізації 2-го армійського корпусу для відправки у райони ведення бойових дій, повідомляють у Генштабі ЗСУ.