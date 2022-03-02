Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов
Підрозділи Збройних Сил України разом з бійцями Територіальної оборони та Національною поліцією вели бої з диверсійно-розвідувальними групами росіян, одна з яких атакувала військовий госпіталь. Суспільне зазначає, що після боїв біля військового госпіталю в Харкові втрат серед його захисників немає.
Всі ДРГ ворога в місті було ліквідовано, повідомляє голова Харківської ОДА.
Також близько 8 години ранку 2 березня російські ракети влучили в будівлю Харківської ОДА, внаслідок чого загунало щонайменше 7 осіб. Поранено 24 особи, з яких 11 перебувають у важкому стані, повідомляє ДСНС.
- Раніше повітряні сили ЗС України зібрали докази військових злочинів, які вчинили російські окупанти під час бомбардування Харкова, та передадуть їх у міжнародний суд в Гаазі.
- Нагадаємо, що етнічна українка та республіканка у конгресі США Вікторія Спарц закликає американських чиновників до посиленої підтримки України на тлі російської агресії.
- Відомо, що президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати готують нафтове ембарго проти Росії через її вторгнення до України.