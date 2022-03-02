Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Обстріл Харкова 1-2 березня 2022.
Фото: ДСНС України

Підрозділи Збройних Сил України разом з бійцями Територіальної оборони та Національною поліцією вели бої з диверсійно-розвідувальними групами росіян, одна з яких атакувала військовий госпіталь. Суспільне зазначає, що після боїв біля військового госпіталю в Харкові втрат серед його захисників немає.

Всі ДРГ ворога в місті було ліквідовано, повідомляє голова Харківської ОДА.

Обстріл Харкова 1-2 березня 2022.
Фото: ДСНС України

Також близько 8 години ранку 2 березня російські ракети влучили в будівлю Харківської ОДА, внаслідок чого загунало щонайменше 7 осіб. Поранено 24 особи, з яких 11 перебувають у важкому стані, повідомляє ДСНС.