Протягом усього дня 1 березня відбувалися обстріли міста з реактивних систем залпового вогню. Також ворог здійснював авіанальоти на Харків.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

Підрозділи Збройних Сил України разом з бійцями Територіальної оборони та Національною поліцією вели бої з диверсійно-розвідувальними групами росіян, одна з яких атакувала військовий госпіталь. Суспільне зазначає, що після боїв біля військового госпіталю в Харкові втрат серед його захисників немає.

Всі ДРГ ворога в місті було ліквідовано, повідомляє голова Харківської ОДА.

Також близько 8 години ранку 2 березня російські ракети влучили в будівлю Харківської ОДА, внаслідок чого загунало щонайменше 7 осіб. Поранено 24 особи, з яких 11 перебувають у важкому стані, повідомляє ДСНС.