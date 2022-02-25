Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Наразі російський окупант продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.
Однак підрозділи Збройних Сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів.
“Ворог підступно завдає авіаційних та артилерійських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Російські війська продовжують зазнавати втрат в особовому складі та техніці”, – наголошується у повідомленні.
Також підступно діють розвідувально-диверсійні групи противника: переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста з метою дестабілізації ситуації шляхом здійснення диверсійних дій.
- Раніше повідомлялося, що лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко повідомив, що українські війська “назавжди” втримають позиції. Він розповів про ситуацію в Києві, знаходячись на вулиці столиці на тлі наближення російських військ.
- Водночас зафіксований факт обстрілу “Градами” в Охтирці, що влучили в житловий масив, бомбосховища, дитячий садок. Відомо, що там перебувало багато людей.
- У Міністерстві оборони України зазначили, що російські війська втікають з поля бою у напрямку Російської Федерації на Луганщині.
- Також Москва готова направити своїх представників до білоруської столиці Мінська для перемовин з Києвом. Про це повідомив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.
- Варто зазначити, що сьогодні російські кораблі обстріляли два цивільні іноземні судна біля порту “Південний”.
- Нещодавно мер Києва Віталій Кличко провів терміновий онлайн-брифінг щодо ситуації в столиці у зв’язку з агресією російських військ.
- Дещо раніше Міністерство внутрішніх справ України виклало інструкцію щодо приготування коктейлю Молотова.