Від початку вторгнення Російської Федерації Збройні Сили України знищили: до 80 танків, 516 бойових броньованих машин різних типів, 7 вертольотів, 10 літаків, до 20 крилатих ракет, понад 100 одиниць автомобільної техніки та більше ніж 2800 загарбників.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Наразі російський окупант продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Однак підрозділи Збройних Сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів.

“Ворог підступно завдає авіаційних та артилерійських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Російські війська продовжують зазнавати втрат в особовому складі та техніці”, – наголошується у повідомленні.

Також підступно діють розвідувально-диверсійні групи противника: переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста з метою дестабілізації ситуації шляхом здійснення диверсійних дій.