Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Наразі російський окупант продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

Однак підрозділи Збройних Сил України спільно з силами Територіальної оборони тримають оборону міста Києва та раніше визначених рубежів.

“Ворог підступно завдає авіаційних та артилерійських ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Російські війська продовжують зазнавати втрат в особовому складі та техніці”, – наголошується у повідомленні.

Також підступно діють розвідувально-диверсійні групи противника: переодягаються у цивільний одяг та просочуються у міста з метою дестабілізації ситуації шляхом здійснення диверсійних дій.