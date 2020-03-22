Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Я вважаю своїм моральним обов’язком оголосити вам, що у мене позитивний результат на Covid-19. Моя сім’я і я знаходимося в самоізоляції, поки це вважається необхідним з медичної точки зору. В даний час всі ми в доброму здоров’ї, але у мене з’явилися симптоми лихоманки і кашлю, тому я вирішив пройти тестування, і результат виявився позитивним”, – повідомив тенор.

Пласідо Домінго також попросив усіх бути гранично обережними, мити руки, триматися на відстані один від одного, залишатися вдома і робити все можливе, щоб зупинити поширення вірусу.

Відзначимо, що співакові в січні нинішнього року виповнилося 79 років.