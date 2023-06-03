Росія повідомляє про атаки зі смертельними наслідками щонайменше в чотирьох місцях Бєлгородської області, а українські підрозділи нарощують свої сили.

Джерело: CNN

В Бєлгородської області, починаючи з п’ятниці внаслідок обстрілів у прикордонних з Росією районах загинули щонайменше сім людей.

Також в результаті удару були пошкоджені газопровід і лінія електропередач.

Соболівка, яка розташована у Валуйському міському окрузі, є крайньою східною точкою ураження за останні два тижні. Через село проходить залізнична лінія, яка в’їжджає в Україну на окуповані території, що свідчить про те, що ціллю могли бути російські лінії постачання.

Російські антикремлівські бійці: два підрозділи, відповідальні за нещодавні напади на прикордонні регіони – Легіон “Свобода Росії” та Російський добровольчий корпус – складаються з російських солдатів, які виступають проти президента Володимира Путіна.

Хоча транскордонні атаки мають військовий вплив, змушуючи Росію розглянути можливість перерозподілу ресурсів для захисту кордонів, які, як було показано, є слабкими, вони також, схоже, спрямовані на вплив на моральний стан Росії.

Речник Легіону Олексій Барановський виступив на українському телебаченні в суботу, і його запитали про цілі вторгнень.

За його словами, мова не йшла про спробу “героїчно померти”.

“Це завдання відволікти російську армію від інших напрямків; завдання набути бойового досвіду, показати Росії, що опір Путіну можливий і до нього потрібно приєднуватися”, – сказав Барановський.