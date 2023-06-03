Джерело: CNN
В Бєлгородської області, починаючи з п’ятниці внаслідок обстрілів у прикордонних з Росією районах загинули щонайменше сім людей.
Також в результаті удару були пошкоджені газопровід і лінія електропередач.
Соболівка, яка розташована у Валуйському міському окрузі, є крайньою східною точкою ураження за останні два тижні. Через село проходить залізнична лінія, яка в’їжджає в Україну на окуповані території, що свідчить про те, що ціллю могли бути російські лінії постачання.
Російські антикремлівські бійці: два підрозділи, відповідальні за нещодавні напади на прикордонні регіони – Легіон “Свобода Росії” та Російський добровольчий корпус – складаються з російських солдатів, які виступають проти президента Володимира Путіна.
Хоча транскордонні атаки мають військовий вплив, змушуючи Росію розглянути можливість перерозподілу ресурсів для захисту кордонів, які, як було показано, є слабкими, вони також, схоже, спрямовані на вплив на моральний стан Росії.
Речник Легіону Олексій Барановський виступив на українському телебаченні в суботу, і його запитали про цілі вторгнень.
За його словами, мова не йшла про спробу “героїчно померти”.
“Це завдання відволікти російську армію від інших напрямків; завдання набути бойового досвіду, показати Росії, що опір Путіну можливий і до нього потрібно приєднуватися”, – сказав Барановський.
- “Курськ, Воронеж, Москва – чекайте нас”: легіон “Свобода Росії” відзвітував про операцію в Бєлгородській області.