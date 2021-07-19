На референдумі серед тих, хто визначився з геополітичним вибором, більшість українців проголосувала б проти вступу України до Митного Союзу.

Про це говорять дані опитування, проведеного в червні Київським міжнародним інститутом соціології.

У більшості, жителі України налаштовані проти вступу України до Митного Cоюзу: якби референдум з питання, чи вступати Україні до Митного Cоюзу проводився у червні 2021 року, за вступ України до Митного Cоюзу проголосували би 22% жителів України, проти – 45%, і 33% – не визначилися, або не стали би брати участі у такому референдумі.

Якби ті, хто не визначився, не прийшли б на референдум щодо вступу до Митного Cоюзу, участь у голосуванні взяли би близько 67% усіх, хто має право голосувати проживає на територіях, що контролюються владою України, і подані голоси розподілилися б наступним чином (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів референдуму, якби він проводився у червні 2021 року): за вступ до Митного Союзу – 33% голосів, проти – 67% голосів.

Відсоток готових проголосувати за вступ України до Митного Cоюзу порівняно із попереднім опитуванням 2019 року не змінився, і лишається суттєво меншим, аніж відсоток противників вступу України до Митного Союзу.

Вступ України до Митного Союзу дещо більшою мірою підтримують жителі східних та південних областей: у західному регіоні за вступ до Митного Союзу проголосували би 8% населення, центральному – 18%, південному – 33%, східному – 41%.

Опитування проводилося з 8 до 9 червня 2021 року методом телефонного інтерв’ю серед населення України від 18 років і старше, крім тимчасово окупованих територій. Опитано 2007 осіб, похибка щонайбільше 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%.