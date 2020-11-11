Про це повідомляє пресслужба суду.

7 листопада до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов, у якому вимагають визнати протиправним та скасувати результати опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським і проведеного під час місцевих виборів 25 жовтня.

В ОАСК зазначили, що позивач порушив правила об’єднання позовних вимог. Річ у тім, що позовні вимоги, пред’явлені президентові, підсудні Верховному суду як суду першої інстанції. А ось позов до політичної партії має розглядати інший суд.

Фактично позивач об’єднав у позовній заяві вимоги, підсудні різним судам. Через це ОАСК вирішив повернути позов.

Нагадаємо, 23 жовтня Окружний адміністративний суд Києва відмовився визнати протиправним оголошення президента Володимира Зеленського щодо проведення всенародного опитування громадської думки під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося раніше, “всеукраїнське опитування”, яке за ініціативою Володимира Зеленського відбувалося на виборчих дільницях під час місцевих виборів 25 жовтня, мало бути проведеним по всій країні і його вартість було оцінено у 103 млн гривень. Його мали провести коштом партії “Слуга народу”.

Однак опитування було охоплено, за оцінкою ОПОРА, близько 55% дільниць. За оновленим прогнозом громадянської мережі, його вартість має бути втричі меншою.